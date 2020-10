Ciudadano estadounidense secuestrado en Níger rescatado en operación militar estadounidense

LYON, Francia (AP) - La policía francesa dice que un sacerdote ortodoxo griego recibió un disparo el sábado mientras cerraba su iglesia en la ciudad de Lyon, y las autoridades están buscando al agresor.

El sacerdote, ciudadano griego, se encuentra en un hospital local con heridas que amenazan su vida luego de recibir un golpe en el abdomen, dijo un oficial de policía a The Associated Press. El atacante estaba solo y disparó con un rifle de caza, dijo el funcionario, que no estaba autorizado a ser identificado públicamente.