Candidato a alcalde de Alabama bajo fuego después de convocar ahorcamientos públicos

SYLACAUGA, Ala. (WDHN) – Un candidato en la carrera por la alcaldía de Sylacauga se enfrenta a las críticas de las redes sociales después de hacer que los ahorcamientos públicos para traficantes de drogas formen parte de su plataforma.

El candidato Michael James, maestro de educación especial para el sistema escolar del condado de Coosa, dice que quiere que los traficantes de drogas sean colgados públicamente después de su tercer arresto.

“Tenga en cuenta que los traficantes de drogas han asesinado, con fines de lucro, aproximadamente 1,000,000 de adolescentes, hermanas, hermanos, madres, padres, tías y tíos en un corto período de 20 años”, escribió James en línea. “Sí, estoy muy consciente de que el ahorcamiento público es extremo y totalmente imposible sin aprobaciones federales y no de funcionarios de la ciudad o del estado. Extremo sí, pero definitivamente llama la atención sobre este flagelo en Sylacauga, Alabama y los Estados Unidos de América”.

Inicialmente, el candidato se enfrentó a las críticas de los usuarios de Facebook por numerosos puntos, algunos basados en la contradicción de ser “Derecho a la Vida” y otros por imponer un castigo tan severo a los vendedores de drogas en lugar de los delincuentes más serios.

Para algunos, el uso de drogas es una elección personal, por lo que no tenía sentido castigar a los traficantes de drogas tan severamente. Para la mayoría de sus críticos, James tenía el mismo mensaje de copiar y pegar:

“¿Por qué están protegiendo a los traficantes de drogas asesinos que han sido condenados por vender drogas 3 veces, mientras matan niños y destruyen a miles de familias, todo con fines de lucro? Hmmm?

En cuanto a la contradicción del derecho a la vida, James dijo que parte de su posición era protestar contra los abortos, no la pena de muerte.

Otros críticos señalaron los trasfondos raciales de ahorcarse en Alabama con la historia previa de linchamientos del estado. También señalaron una tendencia de larga data de ciudadanos negros que son condenados a un ritmo cinco veces mayor que sus homólogos del sitio, según lo informado por la NAACP.

Sin embargo, la publicación del jueves de James negando cualquier sesgo racial solo sirvió para alimentar el fuego después debido a su elección de palabras.

“Siento que necesito llevar esto a esos negros, no todos, pero lo suficiente como para explicarles esto: mi posición sobre quitarme la vida a los traficantes de drogas asesinos, después de tres condenas, no tiene un solo hilo o motivación para ser racista”. ,” el escribio.

“‘¿Esos negros?'”, Escribió un comentarista. “¿Así es como eliges acercarte a la gente? ¿Por qué no decir” A los interesados “si quieres decir que no eres racista? Deja de dividir a las PERSONAS por el color de la piel. Te puedo asegurar que no es una raza específica contra la que estás estamos predicando “.

Esa última publicación tuvo más de 250 acciones, la más alta hasta ahora de sus publicaciones colgantes.