Camionero es acusado luego de chocar su camión contra manifestantes de Minneapolis

MINNEAPOLIS – Un hombre acusado de conducir su camión en un grupo de manifestantes que marchaban el domingo en una autopista cerrada de Minnesota fue acusado de asalto.

Las autoridades dijeron que la supuesta acción de Bogdan Vechirko, de 35 años, incitó a “una multitud de manifestantes pacíficos”.

Bogdan Vechirko (Crédito: Oficina del Sheriff del Condado de Hennepin)

Según el Departamento de Seguridad Pública, ninguno de los miles que marcharon por la muerte de George Floyd resultó herido en el incidente.

Vechirko fue tratado por heridas leves en los ojos y la nariz después de una pelea con los manifestantes.

La Patrulla del Estado de Minnesota lo calificó como una acción “muy inquietante” e “incitadora” por parte del conductor, pero no estaba claro si fue deliberado, informó The Associated Press.

El incidente ocurrió en la Interestatal 35W cerca del centro de Minneapolis. Las autoridades dijeron que el camión parecía haber estado en la sección cerrada de la autopista antes de que se levantaran las barreras.

Vechirko estaba detenido sin derecho a fianza.

