Bisabuelo de 89 años anda en patines para recaudar fondos para organización que ayuda a los niños

WARWICK, REINO UNIDO (AP)- A los 89 años, John Wilcock no muestra signos de desaceleración.

Inspirado por el difunto recaudador de fondos, el capitán Sir Tom Moore, ESTE veterano de la Fuerza Aerea se ha puesto los patines por primera vez en siete décadas.

Su objetivo es dar 90 vueltas a un patio antes de cumplir los noventa años para recaudar fondos para la beneficencia.

Tras el primer encierro, se sintió inspirado para ayudar a otros, así que se compró unos patines y se puso en marcha.

“Me los probé y me di cuenta de que tenía 90 años y no 19”, dijo. “Me caí automaticamente, pero apareció Sir Tom con su carrito, dando vueltas en el patio. Así que me escondí un par de días por aquí atrás, donde nadie podía verme, y lo probé y pareció funcionar”.

Hace 70 años que John se probó por última vez unos patines, en 1951, cuando estaba en las Fuerzas Aéreas.

Wilcock dice que los comentarios de la gente le animan a continuar.

“Bueno, me quedo con los encantadores comentarios que recibo de la gente, y uno de ellos fue el de una señora que dijo: ‘Me has hecho sonreír en un día muy oscuro’. Y pensé, bueno, si no hago nada más, eso es suficiente recompensa para lo que he estado haciendo”.

Ahora TIENE la esperanza de completar 90 vueltas al aparcamiento de su casa, antes de su cumpleaños número 90 en enero.

El objetivo original de John era recaudar 500 libras, pero después de 20 vueltas ha alcanzado las 30,000 libras.

ANNE MARIE GARCIA, ASSOCIATED PRESS