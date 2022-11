NUSA DUA, Indonesia (AP) — El presidente Joe Biden y el presidente chino, Xi Jinping , abrieron el lunes su primera reunión en persona desde que el presidente de Estados Unidos asumió el cargo hace casi dos años, con el objetivo de “manejar” las diferencias entre las superpotencias mientras compiten por la influencia global. en medio de crecientes tensiones económicas y de seguridad.

Xi y Biden se saludaron con un apretón de manos en un hotel de lujo en Indonesia, donde asisten a la cumbre del Grupo de los 20 de grandes economías, antes de sentarse para lo que se esperaba fuera una conversación de varias horas.

“Como líderes de nuestras dos naciones, compartimos la responsabilidad, en mi opinión, de demostrar que China y Estados Unidos pueden manejar nuestras diferencias, evitar que la competencia se convierta en algo cercano a un conflicto y encontrar formas de trabajar juntos en problemas globales urgentes. que requieren nuestra cooperación mutua”, dijo Biden al abrir la reunión.

Xi dijo que esperaba que “trazaran el rumbo correcto para la relación entre China y Estados Unidos” y que estaba preparado para un “intercambio de opiniones sincero y profundo” con Biden.

Ambos hombres ingresaron a la muy esperada reunión con una posición política reforzada en casa. Los demócratas mantuvieron triunfalmente el control del Senado de EE. UU., con la posibilidad de aumentar sus filas en uno en una segunda vuelta electoral en Georgia el próximo mes, mientras que el congreso nacional del Partido Comunista otorgó a Xi un tercer mandato de cinco años en octubre, una ruptura con tradicion.

“Tenemos muy pocos malentendidos”, dijo Biden a los periodistas en Camboya el domingo, donde participó en una reunión de naciones del sudeste asiático antes de partir hacia Indonesia. “Solo tenemos que averiguar dónde están las líneas rojas y… cuáles son las cosas más importantes para cada uno de nosotros en los próximos dos años”.

Biden agregó: “Su situación ha cambiado, por decir lo obvio, en casa”. El presidente dijo sobre su propia situación: “Sé que estoy llegando más fuerte”.

Los asesores de la Casa Blanca han tratado repetidamente de minimizar cualquier noción de conflicto entre las dos naciones y han enfatizado que creen que los países pueden trabajar en conjunto en desafíos compartidos como el cambio climático y la seguridad de la salud.

Pero las relaciones se han vuelto más tensas bajo las sucesivas administraciones estadounidenses, a medida que las diferencias económicas, comerciales, de derechos humanos y de seguridad han pasado a primer plano.

Como presidente, Biden ha reprendido repetidamente a China por los abusos contra los derechos humanos contra el pueblo uigur y otras minorías étnicas, la represión de los activistas por la democracia en Hong Kong, las prácticas comerciales coercitivas, las provocaciones militares contra el autogobierno de Taiwán y las diferencias sobre la prosecución de la guerra por parte de Rusia. contra Ucrania. Los funcionarios chinos se han abstenido en gran medida de criticar públicamente la guerra de Rusia, aunque Beijing ha evitado el apoyo directo, como el suministro de armas.

Taiwán se ha convertido en uno de los temas más polémicos entre Washington y Beijing. Varias veces en su presidencia, Biden ha dicho que Estados Unidos defendería la isla , que China ha considerado para una eventual unificación, en caso de una invasión liderada por Beijing. Pero los funcionarios de la administración han enfatizado cada vez que la política de “Una China” de los EE. UU. no ha cambiado. Esa política reconoce al gobierno de Beijing al tiempo que permite relaciones informales y vínculos de defensa con Taipei, y su postura de “ambigüedad estratégica” sobre si respondería militarmente si la isla fuera atacada.

Las tensiones aumentaron aún más cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, visitó Taiwán en agosto, lo que llevó a China a tomar represalias con ejercicios militares y el lanzamiento de misiles balísticos en aguas cercanas.

La administración Biden también bloqueó las exportaciones de chips de computadora avanzados a China el mes pasado, una medida de seguridad nacional que refuerza la competencia de Estados Unidos contra Beijing. Los funcionarios chinos condenaron rápidamente las restricciones.

Y aunque los dos hombres han realizado cinco llamadas telefónicas o videollamadas durante la presidencia de Biden, los funcionarios de la Casa Blanca dicen que esos encuentros no reemplazan el hecho de que Biden pueda reunirse con Xi en persona. Esa tarea es aún más importante después de que Xi fortaleció su control del poder a través del congreso del partido, ya que los funcionarios chinos de nivel inferior no han podido o no han querido hablar por su líder.

Antes de la reunión, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dijo que China estaba comprometida con la coexistencia pacífica pero que defendería firmemente sus intereses de soberanía, seguridad y desarrollo.

“Es importante que EE. UU. trabaje junto con China para gestionar adecuadamente las diferencias, avanzar en la cooperación de beneficio mutuo, evitar malentendidos y errores de cálculo, y llevar las relaciones entre China y EE. UU. al camino correcto de desarrollo sólido y constante”, dijo en una sesión informativa diaria. en Beijing.

Xi se ha mantenido cerca de casa durante la pandemia mundial de COVID-19, donde ha aplicado una política de “COVID cero” con bloqueos masivos que han perturbado las cadenas de suministro mundiales.

Hizo su primer viaje fuera de China desde el comienzo de la pandemia en septiembre, con una escala en Kazajstán y luego en Uzbekistán para participar en la Organización de Cooperación de Shanghai de ocho naciones con Putin y otros líderes del grupo de seguridad de Asia Central.

Los funcionarios de la Casa Blanca y sus homólogos chinos han pasado semanas negociando los detalles de la reunión, que se llevó a cabo en el hotel de Xi con traductores que brindaron interpretación simultánea a través de auriculares.

Los funcionarios estadounidenses estaban ansiosos por ver cómo Xi se acerca a la reunión de Biden después de consolidar su posición como el líder incuestionable del estado, y dijeron que esperarían para evaluar si eso lo hacía más o menos probable que buscara áreas de cooperación con los EE. UU.

Biden y Xi trajeron cada uno pequeñas delegaciones a la discusión. Los funcionarios estadounidenses esperaban que Xi trajera a funcionarios gubernamentales recién ascendidos y expresaron la esperanza de que pudiera conducir a compromisos más sustantivos en el futuro.

Antes de reunirse con Xi, Biden sostuvo conversaciones con el presidente de Indonesia, Joko Widodo, el anfitrión del G-20, para anunciar una serie de nuevas iniciativas de desarrollo para la nación del archipiélago, incluidas inversiones en clima, seguridad y educación.

Muchas de las conversaciones y compromisos de Biden durante una gira por tres países, que lo llevó a Egipto y Camboya antes de aterrizar en la isla de Bali el domingo, estaban, por diseño, preparándolo para conocer a Xi.

Los dos hombres tienen una historia que data de su servicio como vicepresidente de su país. El presidente de los EE. UU. ha enfatizado que conoce bien a Xi y quiere usar la reunión para comprender mejor cuál es su posición.

Biden ha metido referencias a sus conversaciones con Xi en sus comentarios mientras viajaba por los EE. UU. antes de las elecciones del 8 de noviembre, utilizando la preferencia del líder chino por un gobierno autocrático para presentar su propio caso a los votantes sobre por qué la democracia debe prevalecer.

La opinión del presidente fue algo validada en el escenario global, ya que los asistentes de la Casa Blanca dijeron que varios líderes mundiales se acercaron a Biden durante su estadía en Camboya, donde se reunió con aliados asiáticos para asegurarles el compromiso de Estados Unidos con la región frente a la asertiva política de China. acciones, para decirle que observaron de cerca el resultado de las elecciones intermedias y que los resultados fueron un triunfo para la democracia.

—-

Los periodistas de Associated Press Josh Boak en Baltimore y Darlene Superville en Washington contribuyeron a este despacho.