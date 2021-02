Biden se mueve para volver a comprometerse con los palestinos después de que Israel se enfoque

LA HABANA (AP) — Cuba inició la producción masiva de una vacuna propia contra el nuevo coronavirus mientras decenas de calles de la capital y otras provincias permanecían en cuarentena y cerradas al tránsito.

En medio de un rebrote que comenzó en enero y que no paró de escalar en contagios y enfermos, la capital --con dos millones de habitantes-- se convirtió en uno de epicentros de las nuevas infecciones, por lo que las autoridades mantuvieron cerradas varias vías del municipio Centro Habana, especialmente el Consejo Popular de Los Sitios, constató el lunes The Associated Press.