Biden insta a hacer una pausa en la elección del tribunal de Trump hasta después de las elecciones

WASHINGTON (AP) – El presidente Donald Trump está presionando para que se confirme rápidamente a la nominada a la Corte Suprema Amy Coney Barrett, mientras que su rival demócrata, Joe Biden, imploró al Senado liderado por los republicanos que postergue la votación de su nominación hasta después de las elecciones del 3 de noviembre para “Deja que la gente decida”.

El anuncio de Trump de Barrett para el puesto que ocupaba la difunta jueza Ruth Bader Ginsburg está iniciando una pelea de temporada electoral acelerada y de alto riesgo por la confirmación de un juez conservador que se espera que mueva la corte hacia la derecha mientras revisa la atención médica y el acceso al aborto. y otros temas candentes .

Hablando en una conferencia de prensa el domingo en la Casa Blanca, la presidenta prometió que será confirmada “muy rápidamente”.

Biden apeló directamente a sus antiguos colegas en el Senado para que “den un paso atrás desde el borde”.

Biden está instando a los republicanos del Senado a no avivar una controversia durante un año electoral ya tumultuoso para un país que se tambalea por la crisis del coronavirus , una economía en apuros y protestas por la injusticia racial.

Si Trump gana las elecciones, Biden dijo que el nominado del presidente debería tener voto. Pero Biden dijo que debería elegir al próximo juez si prevalece el 3 de noviembre.

“Este es el momento de reducir la tensión”, dijo Biden el domingo en Wilmington, Delaware.

Nunca se ha confirmado a ningún juez en la Corte Suprema tan cerca de una elección presidencial con la votación anticipada ya en curso en algunos estados. Los republicanos creen que la lucha que se avecina aumentará el entusiasmo de los votantes por Trump y los republicanos del Senado corren un grave riesgo de perder su mayoría. Los demócratas advierten que la confirmación de Barrett anularía casi con certeza las protecciones de atención médica de los estadounidenses, ya que el tribunal superior toma un caso contra la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio en el otoño.

Según una encuesta nacional de The New York Times y Siena College que se publicó el domingo, una clara mayoría (56%) de los votantes cree que el ganador de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre debería ocupar el puesto de Ginsburg, frente al 41% que dijo que Trump debería ocupar el puesto de Ginsburg. el actual presidente. Biden ha dicho que nominaría a la primera mujer negra a la corte, pero no ha revelado los nombres de sus posibles opciones.

La encuesta, que se realizó del 22 al 24 de septiembre, tuvo un margen de error de muestreo de 3,5 puntos porcentuales.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, argumentó que Trump se estaba moviendo demasiado rápido para llenar la vacante antes de que la corte escuche un desafío a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio el 10 de noviembre.

“No se trata de esta justicia. Se trata de cualquier juez que él nombraría en este momento ”, dijo Pelosi en“ State of the Union ”de CNN.

El presidente Donald Trump camina con la jueza Amy Coney Barrett a una conferencia de prensa para anunciar a Barrett como su nominado a la Corte Suprema, en el Rose Garden de la Casa Blanca, el sábado 26 de septiembre de 2020 en Washington. (Foto AP / Alex Brandon)

Trump destacó la religión católica romana de Barrett el domingo, retratándola como víctima de ataques a su fe. Pero es su enfoque conservador de la ley, en particular el acceso a la atención médica, lo que atrae la oposición de los demócratas, no sus creencias privadas.

“Es una vergüenza”, dijo Trump.

Pelosi, una católica practicante como Barrett, eludió cualquier enfoque en la perspectiva religiosa conservadora de Barrett, que la senadora de California Dianne Feinstein, una demócrata, mencionó en las audiencias del Senado de Barrett en 2017 cuando Trump la nominó para el banco de apelaciones.

Pelosi dijo: “Lo que me preocupa es que cualquier persona a la que el presidente Trump hubiera designado estuviera allí para deshacer la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio”.

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha dicho que el Senado votará sobre la nominación de Barrett en las “próximas semanas”. Se espera que el Comité Judicial del Senado inicie las audiencias de confirmación el 12 de octubre, con una posible votación en el Senado antes del 29 de octubre, días antes de las elecciones presidenciales.

“El Senado la confirmará el próximo mes”, declaró el senador Tom Cotton, republicano por Arkansas, en CNN.

Con solo dos de los 53 senadores republicanos expresando su oposición a una votación de confirmación antes de las elecciones del 3 de noviembre, los demócratas parecían superados en número, y sin recurso para bloquear la nominación.

El senador Dick Durbin, demócrata por Illinois, el líder asistente, dijo que los demócratas pueden retrasar la confirmación en cuestión de horas o días, “pero no podemos detener el resultado”.

Si se confirma, la incorporación de Barrett supondría el giro ideológico más agudo en la Corte Suprema desde que Clarence Thomas reemplazó al juez Thurgood Marshall hace casi tres décadas.

En un memorando a sus colegas, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, advirtió sobre el “impulso monomaníaco” del Partido Republicano para confirmar al candidato.

Schumer dijo a los demócratas del Senado: “Nuestro trabajo número uno es comunicar exactamente lo que está en juego para el pueblo estadounidense si los republicanos atraviesan a este candidato. La eliminación de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio está en la parte superior de la lista “.

Barrett ha criticado la opinión de 2012 del presidente del Tribunal Supremo John Roberts que defiende la ley de atención médica. Ginsburg fue uno de los cinco votos que salvaron la ley en dos desafíos judiciales anteriores.

Weissert informó desde Wilmington, Delaware. Los escritores de Associated Press Hope Yen en Washington y Bill Barrow en Atlanta contribuyeron a este informe.

