Biden aprueba los ataques contra las milicias respaldadas por Irán en Siria; 1 muerto

BAGDAD (AP) – Un ataque aéreo estadounidense en Siria tuvo como objetivo instalaciones pertenecientes a un poderoso grupo armado iraquí respaldado por Irán, matando a uno de sus milicianos e hiriendo a varios otros, dijo el viernes un funcionario de la milicia iraquí.

El Pentágono dijo que los ataques fueron una represalia por un ataque con cohetes en Irak a principios de este mes que mató a un contratista civil e hirió a un miembro del servicio estadounidense y otras tropas de la coalición.

El funcionario de la milicia iraquí dijo a The Associated Press que los ataques contra Kataeb Hezbollah, o Brigadas de Hezbollah, afectaron un área a lo largo de la frontera entre el sitio sirio de Boukamal frente a Qaim en el lado iraquí. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar del ataque. Grupos de monitoreo de la guerra en Siria dijeron que los ataques afectaron a camiones que transportaban armas a una base para las milicias respaldadas por Irán en Boukamal.

“Confío en el objetivo que perseguimos, sabemos lo que acertamos”, dijo el secretario de Defensa Lloyd Austin a los periodistas que volaban con él desde California a Washington, poco después de los ataques aéreos que se llevaron a cabo el jueves por la noche, hora estándar del este.

El ataque aéreo fue la primera acción militar emprendida por la administración Biden, que en sus primeras semanas ha enfatizado su intención de enfocarse más en los desafíos que plantea China, incluso cuando persisten las amenazas en Medio Oriente. La decisión de Biden de atacar en Siria no pareció indicar una intención de ampliar la participación militar estadounidense en la región, sino más bien demostrar una voluntad de defender a las tropas estadounidenses en Irak.

En el pasado, Estados Unidos ha atacado instalaciones en Siria pertenecientes a Kataeb Hezbollah, a la que ha culpado de numerosos ataques contra personal e intereses estadounidenses en Irak. El Kataeb iraquí está separado del movimiento libanés de Hezbollah.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, un grupo con sede en Gran Bretaña que monitorea la guerra en Siria, dijo que los ataques tenían como objetivo un cargamento de armas que estaban siendo llevados por camiones que ingresaban a territorios sirios desde Irak. El grupo dijo que 22 combatientes de las Fuerzas de Movilización Popular, un grupo paraguas iraquí de paramilitares en su mayoría chiítas que incluye a Kataeb Hezbollah, fueron asesinados. El informe no se pudo verificar de forma independiente.

El secretario de Defensa Austin dijo que estaba “seguro” de que Estados Unidos había respondido a “los mismos militantes chiítas que llevaron a cabo los ataques”, refiriéndose a un ataque con cohetes el 15 de febrero en el norte de Irak que mató a un contratista civil e hirió a un miembro del servicio estadounidense y otro personal de la coalición.

Austin dijo que había recomendado la acción al presidente Joe Biden.

“Dijimos varias veces que responderemos en nuestra línea de tiempo”, dijo Austin. “Queríamos estar seguros de la conectividad y queríamos estar seguros de que teníamos los objetivos correctos”.

Anteriormente, el portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que la acción de Estados Unidos fue una “respuesta militar proporcionada” tomada junto con medidas diplomáticas, incluida la consulta con los socios de la coalición.

“La operación envía un mensaje inequívoco: el presidente Biden actuará para proteger al personal estadounidense y de la coalición”, dijo Kirby.

Kirby dijo que los ataques aéreos estadounidenses “destruyeron múltiples instalaciones en un punto de control fronterizo utilizado por varios grupos militantes respaldados por Irán”, incluidos Kataeb Hezbollah y Kataeb Sayyid al-Shuhada.

No se dispuso de más detalles de inmediato.

Mary Ellen O’Connell, profesora de la Facultad de Derecho de Notre Dame, criticó el ataque de Estados Unidos como una violación del derecho internacional.

“La Carta de las Naciones Unidas deja absolutamente en claro que el uso de la fuerza militar en el territorio de un estado soberano extranjero es legal solo en respuesta a un ataque armado contra el estado defensor del que es responsable el estado objetivo”, dijo. “Ninguno de esos elementos se encuentra en el ataque de Siria”.

Los funcionarios de la administración de Biden condenaron el ataque con cohetes del 15 de febrero cerca de la ciudad de Irbil en la región semiautónoma dirigida por los kurdos de Irak, pero tan recientemente como esta semana los funcionarios indicaron que no habían determinado con certeza quién lo llevó a cabo. Los funcionarios han señalado que en el pasado, los grupos de milicias chiítas respaldados por Irán han sido responsables de numerosos ataques con cohetes contra personal o instalaciones estadounidenses en Irak.

Kirby había dicho el martes que Irak está a cargo de investigar el ataque del 15 de febrero. Añadió que los funcionarios estadounidenses no pudieron entonces dar una “atribución cierta sobre quién estaba detrás de estos ataques”.

Un grupo militante chií poco conocido que se hace llamar Saraya Alwiya al-Dam, en árabe para Guardianes de la Brigada de Sangre, se atribuyó la responsabilidad del ataque del 15 de febrero. Una semana después, un ataque con cohetes en la Zona Verde de Bagdad pareció apuntar al recinto de la Embajada de Estados Unidos, pero nadie resultó herido.

Irán dijo esta semana que no tiene vínculos con la Brigada de Guardianes de la Sangre. Los grupos respaldados por Irán se han dividido significativamente desde el ataque dirigido por Estados Unidos que mató al general iraní Qassem Soleimani y al líder de la milicia iraquí Abu Mahdi al-Muhandis en Bagdad hace más de un año. Ambos fueron clave para comandar y controlar una amplia gama de grupos respaldados por Irán que operan en Irak.

Desde su muerte, las milicias se han vuelto cada vez más rebeldes. Algunos analistas argumentan que los grupos armados se han dividido como táctica para reclamar ataques con diferentes nombres para enmascarar su participación.

La frecuencia de los ataques de los grupos de milicias chiítas contra objetivos estadounidenses en Irak disminuyó a fines del año pasado antes de la inauguración de Biden.

Estados Unidos bajo la administración anterior de Trump culpó a los grupos respaldados por Irán por llevar a cabo múltiples ataques en Irak.

Trump había dicho que la muerte de un contratista estadounidense sería una línea roja y provocaría una escalada estadounidense en Irak. El asesinato en diciembre de 2019 de un contratista civil estadounidense en un ataque con cohetes en Kirkuk provocó una pelea de ojo por ojo en suelo iraquí que culminó con el asesinato del comandante iraní Soleimani por parte de Estados Unidos y llevó a Irak al borde de una guerra indirecta.

Las fuerzas estadounidenses se han reducido significativamente en Irak a 2.500 efectivos y ya no participan en misiones de combate con las fuerzas iraquíes en operaciones en curso contra el grupo Estado Islámico.

Baldor y Burns informaron desde Washington, DC