Barco atascado en el Canal de Suez de Egipto pone en peligro los envíos a todo el mundo

ISMAILIA, Egipto (AP) – Un buque de carga del tamaño de un rascacielos atravesado el Canal de Suez de Egipto puso en peligro aún más el transporte marítimo mundial el jueves, ya que al menos otras 150 embarcaciones que necesitaban pasar por la vía fluvial crucial permanecieron inactivas esperando que se despejara la obstrucción, dijeron las autoridades.

El Ever Given, un barco con bandera de Panamá que transporta carga entre Asia y Europa, encalló el martes en el estrecho canal artificial que divide el África continental de la península del Sinaí. En el tiempo transcurrido desde entonces, los esfuerzos para liberar el barco mediante dragas, excavación y la ayuda de las mareas altas aún no han hecho a un lado el buque portacontenedores, lo que afecta a miles de millones de dólares en carga.

En una señal de la agitación mundial que ha causado el bloqueo, el propietario japonés del barco incluso ofreció una disculpa por escrito el jueves por el incidente.

“Estamos decididos a seguir trabajando duro para resolver esta situación lo antes posible”, dijo Shoei Kisen Kaisha Ltd. “Nos gustaría pedir disculpas a todas las partes afectadas por este incidente, incluidos los barcos que viajan y planean viajar a través del Canal de Suez”.

Las autoridades comenzaron a trabajar nuevamente para liberar el barco el jueves por la mañana después de detenerse para pasar la noche, dijo un funcionario de la autoridad del canal egipcio. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con periodistas, dijo que los trabajadores esperaban evitar descargar contenedores del barco, ya que sería un esfuerzo de varios días hacerlo para extender el cierre.

Hasta ahora, las dragas han intentado limpiar el cieno alrededor del enorme barco. Los remolcadores empujaron el barco junto a él, tratando de ganar impulso. Desde la orilla, al menos una retroexcavadora cavó en las orillas arenosas del canal, lo que sugiere que la proa del barco se había estrellado contra él. Sin embargo, las fotos satelitales tomadas el jueves por Planet Labs Inc. y analizadas por The Associated Press mostraron que la embarcación aún estaba atascada en el mismo lugar.

El teniente general Osama Rabei, jefe de la autoridad del canal, dijo que la navegación por la vía fluvial permanecería detenida hasta que refloten el barco.

Bernhard Schulte Shipmanagement, la compañía que administra el Ever Given, dijo que la tripulación de 25 miembros del barco está a salvo y contabilizada. Shoei Kisen Kaisha dijo que toda la tripulación venía de India.

El barco tenía dos pilotos de la autoridad del canal de Egipto a bordo del barco para guiarlo cuando el varada ocurrió alrededor de las 7:45 am del martes, dijo Bernhard Schulte Shipmanagement.

El proveedor de servicios del canal Leth Agencies dijo que al menos 150 barcos estaban esperando a que Ever Given fuera autorizado, incluidos los barcos cerca de Port Said en el Mar Mediterráneo, Port Suez en el Mar Rojo y los que ya estaban atrapados en el sistema de canales en el Gran Lago Amargo de Egipto.

Los buques de carga que ya están detrás del Ever Given en el canal se revertirán hacia el sur de regreso a Port Suez para liberar el canal, dijo Leth Agencies. Las autoridades esperan hacer lo mismo con Ever Given cuando puedan liberarlo.

Evergreen Marine Corp., una importante compañía naviera con sede en Taiwán que opera el barco, dijo que Ever Given había sido superado por fuertes vientos cuando ingresó al canal, algo que también dijeron anteriormente funcionarios egipcios. Fuertes vientos y una tormenta de arena azotaron el área el martes, con ráfagas de hasta 50 kilómetros (30 millas) por hora.

Un informe inicial sugirió que el barco sufrió un apagón antes del incidente, algo que Bernhard Schulte Shipmanagement negó el jueves.

“Las investigaciones iniciales descartan cualquier falla mecánica o del motor como causa de la conexión a tierra”, dijo la compañía.

En Japón, el secretario en jefe del gabinete, Katsunobu Kato, dijo a los periodistas el jueves que el Canal de Suez es parte de una ruta marítima internacional crucial y que el gobierno japonés estaba recopilando información y trabajando con las autoridades locales.

El cierre podría afectar los envíos de petróleo y gas a Europa desde el Medio Oriente, que dependen del canal para evitar navegar por África. El precio del crudo Brent de referencia internacional se situó en más de 63 dólares el barril el jueves.

En general, la famosa revista marítima Lloyd’s List estima que cada día que se cierra el Canal de Suez interrumpe mercancías por un valor de más de $ 9 mil millones que deberían estar pasando por la vía fluvial. Una cuarta parte de todo el tráfico diario del Canal de Suez proviene de buques portacontenedores como el Ever Given, dijo la revista.

“Bloquear algo como el Canal de Suez realmente pone en movimiento una serie de fichas de dominó que se caen entre sí”, dijo Lars Jensen, director ejecutivo de SeaIntelligence Consulting, con sede en Dinamarca. “El efecto no solo será simple e inmediato con la carga que se retrasará durante las próximas semanas, sino que en realidad tendrá repercusiones varios meses después para la cadena de suministro”.

El Ever Given, construido en 2018 con una longitud de casi 400 metros (un cuarto de milla) y un ancho de 59 metros (193 pies), se encuentra entre los buques de carga más grandes del mundo. Puede transportar unos 20.000 contenedores a la vez. Anteriormente había estado en puertos de China antes de dirigirse hacia Rotterdam en los Países Bajos.

Inaugurado en 1869, el Canal de Suez proporciona un vínculo crucial para el petróleo, el gas natural y la carga. También sigue siendo una de las principales fuentes de divisas de Egipto. En 2015, el gobierno del presidente Abdel-Fattah el-Sissi completó una importante expansión del canal, lo que le permitió albergar los buques más grandes del mundo. Sin embargo, el Ever Given encalló al sur de esa nueva parte del canal.

El varamiento del martes marca solo el último en afectar a los marineros en medio de la pandemia. Cientos de miles se han quedado atrapados a bordo de embarcaciones debido a la pandemia . Mientras tanto, las demandas sobre el transporte marítimo han aumentado, lo que se suma a la presión sobre los marineros cansados.

___

Gambrell informó desde Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Los escritores de Associated Press Mari Yamaguchi en Tokio e Isabel DeBre en Dubai contribuyeron a este informe.