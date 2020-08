Ataúd con Robert Trump abandona la Casa Blanca tras servicio privado

WASHINGTON (AP) – El viernes se celebró en la Casa Blanca el funeral del hermano del presidente Donald Trump, Robert, quien murió el fin de semana en un hospital de Nueva York.

“Creo que se sentiría muy honrado. Ama nuestro país. Amaba tanto a nuestro país. Estaba muy orgulloso de lo que estábamos haciendo y de lo que estamos haciendo por nuestro país ”, dijo Trump.

Robert Trump, empresario, falleció el pasado sábado tras ser hospitalizado en Nueva York. Tenía 71 años.

El presidente Trump anunció la muerte de su hermano en un comunicado el sábado que se refirió a su hermano como “mi mejor amigo” y prometió que “se volverán a encontrar”.

Trump habló sobre la muerte de su hermano durante una entrevista transmitida a nivel nacional el lunes.

“Este no fue un gran fin de semana. Es muy duro. Sabías que iba a suceder, pero aun así, cuando sucede es algo muy difícil ”, dijo el presidente en el programa“ Fox and Friends ”de Fox News Channel. “Era un gran tipo. Era un tipo tremendo. Él era mi amigo. Supongo que dicen mejor amigo, y eso es cierto. Y perderlo no es fácil “.

Trump dijo que Robert Trump siempre lo había apoyado y que no había rivalidad entre ellos.

“No había ni una pizca de celos … él era mi mayor admirador”, dijo Trump.

___

La escritora de Associated Press Jill Colvin contribuyó a este informe.

