Ataque del Estado Islámico contra la prisión afgana, matando a 21 personas, continúa

JALALABAD, Afganistán (AP) – Un ataque del grupo del Estado Islámico contra una prisión en el este de Afganistán que retuvo a cientos de sus miembros el lunes después de matar al menos a 21 personas en combates durante la noche, dijo un funcionario local.

Otras 43 personas resultaron heridas en el asalto que comenzó el domingo por la noche cuando un atacante suicida del Estado Islámico estrelló su vehículo cargado de explosivos contra la entrada de la prisión de Jalalabad.

Luego, los militantes abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad en la prisión de la capital de la provincia de Nangarhar, a unos 115 kilómetros (70 millas) al este de Kabul.

Hasta el momento, tres atacantes han muerto, pero la batalla continuó el lunes con disparos esporádicos provenientes de los terrenos de la prisión y el complejo residencial cercano, dijo Attaullah Khogyani, portavoz del gobernador de la provincia de Nangarhar.

Entre los muertos había civiles, prisioneros, guardias y fuerzas de seguridad afganas, dijo Khogyani.

Una persona de seguridad afgana toma posición frente a una prisión después de un ataque en la ciudad de Jalalabad, al este de Kabul, Afganistán, el lunes 3 de agosto de 2020. Un ataque del grupo del Estado Islámico contra la prisión en el este de Afganistán que retiene a cientos de sus miembros enfureció el lunes después de matar personas en combates durante la noche, dijo un funcionario local. (Foto AP / Rahmat Gul)

La policía cree que varios militantes se escaparon a un complejo residencial cercano, lo que hace que sea más difícil expulsarlos, dijeron las autoridades. Khogyani dijo que el personal de seguridad se movía con cautela para evitar víctimas civiles.

El personal de la Fuerza de Seguridad y Defensa de Afganistán en vehículos blindados rodeó la prisión en medio de Jalalabad, a solo 700 metros (media milla) de la oficina del gobernador. Los soldados seguían evacuando a los residentes del área el lunes mientras se producían disparos esporádicos.

El afiliado del grupo Estado Islámico en Afganistán, conocido como IS en la provincia de Khorasan, se atribuyó la responsabilidad del ataque. El afiliado tiene su sede en la provincia de Nangarhar.

El motivo del ataque no quedó claro de inmediato. Sin embargo, algunos prisioneros han escapado durante los combates, dijo otro funcionario provincial, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con periodistas.

La prisión alberga a unos 1.500 reclusos, de los cuales se cree que varios cientos son miembros del Estado Islámico. Khyogyani dijo que cerca de 1,000 prisioneros que escaparon antes habían sido encontrados por las fuerzas de seguridad en toda la ciudad. No estaba claro de inmediato si algún prisionero seguía en libertad.

El ataque se produce un día después de que las autoridades dijeron que las fuerzas especiales afganas mataron a un alto comandante del Estado Islámico cerca de Jalalabad.

Familia afgana sale de sus casas después de un ataque contra una prisión en la ciudad de Jalalabad, al este de Kabul, Afganistán, el lunes 3 de agosto de 2020. El lunes, un ataque del grupo Estado Islámico contra una prisión en el este de Afganistán con cientos de sus miembros enfureció Después de matar personas en combates durante la noche, dijo un funcionario local. (Foto AP / Rahmat Gul)

Si bien el grupo del Estado Islámico ha visto su llamado califato extendiéndose a través de Irak y Siria eliminado después de una campaña de un año, el grupo continuó luchando en Afganistán. Los extremistas también han luchado contra los talibanes en el país, a quienes Estados Unidos derrocó después de la invasión liderada por Estados Unidos en 2001 después de los ataques del 11 de septiembre.

El portavoz político de los talibanes, Suhail Shaheen, dijo a The Associated Press que su grupo no estuvo involucrado en el ataque de Jalalabad. Estados Unidos llegó a un acuerdo de paz con los talibanes en febrero. Una segunda ronda crucial de negociaciones entre los talibanes y el liderazgo político en Kabul aún no ha comenzado. Aún así, Washington y la OTAN ya han comenzado a retirar tropas en línea con el acuerdo.

“Tenemos un alto el fuego y no estamos involucrados en ninguno de estos ataques en ningún lugar del país”, dijo.

Los talibanes declararon un alto el fuego de tres días a partir del viernes para la gran fiesta musulmana de Eid al-Adha. El alto el fuego expiró a las 12 de la mañana del lunes, aunque no estaba claro de inmediato si se ampliaría a medida que Estados Unidos impulse un inicio temprano de las negociaciones intra afganas que se han retrasado repetidamente desde que Washington firmó un acuerdo de paz con los talibanes en febrero. .

Los talibanes también negaron haber estado involucrados en un atentado suicida en la provincia oriental de Logar el jueves por la noche que mató al menos a nueve personas e hirió a 40.

Afganistán ha visto un aumento reciente en la violencia, con la mayoría de los ataques reclamados por el afiliado local del grupo Estado Islámico.

Faiez informó desde Kabul, Afganistán. La escritora de Associated Press Kathy Gannon en Islamabad contribuyó a este informe.

