Arrestos por asesinato de detective de la policía de Cleveland

CLEVELAND (AP) – Un detective de la policía de Cleveland que acababa de unirse a un grupo de trabajo de violencia federal fue asesinado a tiros en su automóvil sin identificación junto con un informante de la policía durante una operación antidrogas, dijeron las autoridades el viernes.

Tres personas han sido arrestadas en el tiroteo que mató al detective James Skernivitz, de 53 años, y a otro hombre el jueves por la noche. La directora de seguridad de Cleveland, Karrie Howard, dijo en una rueda de prensa el viernes por la tarde que dos menores y un adulto detenidos por órdenes de arresto no relacionadas están siendo interrogados. Sus nombres no han sido publicados.

Scott Dingess, de 50 años, ha sido identificado por la Oficina del Médico Forense del Condado de Cuyahoga como el otro hombre muerto dentro del automóvil de Skernivitz.

Un emocionado jefe de policía, Calvin Williams, no proporcionó detalles sobre los tiroteos durante la sesión informativa.

“Pudo haber sido al azar, podría haber sido un objetivo”, dijo Williams. “No lo sabemos. Todavía estamos investigando “.

Skernivitz y Dingess fueron baleados alrededor de las 10 pm del jueves en el lado oeste de la ciudad. Un oficial de la policía de Cleveland que conocía algunos detalles del tiroteo, pero que no estaba autorizado a hablar en público, dijo a The Associated Press que Skernivitz estaba trabajando encubierto como parte de una operación de drogas y que Dingess era un informante de la policía.

Jeff Follmer, presidente de la Asociación de Patrulleros de la Policía de Cleveland, dijo que no había otros oficiales en el área cuando los dos hombres recibieron disparos.

Las autoridades no han dicho si Skernivitz estaba trabajando el jueves por la noche como parte del grupo de trabajo federal o como miembro de la unidad de pandillas de la policía de Cleveland a la que normalmente estaba asignado.

Skernivitz era un veterano de 25 años. Williams en la sesión informativa del viernes lo llamó “policía de policía”.

Skernivitz y otros agentes de la ley prestaron juramento el miércoles en la oficina del FBI de Cleveland para convertirse en miembros del Grupo de Trabajo contra Delitos Violentos del FBI en apoyo de la Operación Leyenda, un esfuerzo del Departamento de Justicia para tomar medidas enérgicas contra los delitos violentos en varias ciudades de Estados Unidos, incluida Cleveland. , Portavoz del FBI Vicki Anderson.

El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, calificó la muerte de Skernivitz como “un día muy triste para la ciudad de Cleveland y toda la comunidad policial”.

“Se necesita un tipo especial de coraje para ser un oficial de policía”, dijo Barr. “Nuestros hombres y mujeres de azul arriesgan sus vidas día tras día para mantenernos a salvo. No olvidaremos al detective Skernivitz y su vida de servicio y sacrificio “.

El gobernador Mike DeWine ordenó que las banderas de los Estados Unidos y del estado ondeen a media asta en los edificios públicos del condado de Cuyahoga y en el Statehouse de Columbus.

El fiscal federal Justin Herdman dijo el jueves que 54 acusados han sido acusados penalmente, incluidas 39 personas por delitos relacionados con las drogas, desde que se inició la Operación Leyenda en Cleveland el 29 de julio.

Han pasado más de 10 años desde que un oficial de policía de Cleveland en servicio fue asesinado a tiros.

El oficial de patrulla Derek Owens, de 36 años, fue asesinado en febrero de 2008 mientras perseguía a un sospechoso. Owens alcanzó al hombre, quien se volvió y disparó a Owens en el abdomen debajo de su chaleco antibalas.

El hombre fue declarado culpable de homicidio agravado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

