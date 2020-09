Análisis: En debate, una última oportunidad para que Trump defina a Biden

WASHINGTON (AP) – Como candidato presidencial en 2016, Donald Trump tomó el control de la carrera por la Casa Blanca y nunca lo soltó. Definió y denigró magistralmente a sus oponentes con apodos cortantes y un estilo de debate de decir cualquier cosa, y atrajo repetidamente a sus rivales a las controversias que creó.

Eso ha demostrado ser mucho más difícil para Trump en la carrera de 2020. Aunque todavía puede ser la fuerza más visible y visceral en la contienda de la Casa Blanca, ha luchado repetidamente para controlar los contornos de la campaña contra el demócrata Joe Biden.

Los ataques del presidente contra Biden han sido dispersos e inconsistentes, frustrando a algunos republicanos que creen que ha desperdiciado repetidas oportunidades para definir a su rival. Sus esfuerzos para superar la pandemia del coronavirus y abordar temas que considera más favorables para sus perspectivas de reelección, incluidas las fuerzas del orden y la economía, no han logrado convencer a muchos votantes de que la crisis de salud pública es una preocupación menor o que su liderazgo durante la pandemia ha sido eficaz.

Incluso el lanzamiento de Trump de la jueza Amy Coney Barrett como su nominada a la Corte Suprema el sábado, una elección destinada a energizar a los votantes conservadores, fue eclipsada al día siguiente por revelaciones explosivas en The New York Times sobre sus finanzas personales.

El primer debate presidencial del martes entre Trump y Biden ofrece al presidente una de sus últimas oportunidades para remodelar la raza y el color de las impresiones de los votantes sobre el exvicepresidente. Pero con solo cinco semanas para el día de las elecciones, la votación ya está en marcha en algunos estados en conflicto y las opiniones partidistas entre muchos votantes profundamente arraigadas, algunos republicanos dicen que Trump puede haberse quedado sin tiempo.

“Donald Trump se enfrenta esencialmente a tres enemigos en esta campaña: se enfrenta al coronavirus, se enfrenta a Joe Biden y se enfrenta al calendario”, dijo Neil Newhouse, un encuestador republicano.

Pocos líderes de cualquiera de los partidos están dispuestos a descartar verdaderamente a Trump, particularmente dado que las encuestas se retrasaron para él en su contienda de 2016 contra Hillary Clinton. Y en el período previo al debate del martes por la noche, Trump anticipó un amplio ataque al historial de Biden, su carácter y su agudeza mental.

Pero su mensaje tiene inconsistencias inherentes.

A veces, Trump pinta a Biden como un candidato de extrema izquierda; en otras ocasiones argumenta que si bien Biden es más moderado, estaría controlado por las facciones más liberales de su partido. Trump ha argumentado agresivamente que su rival de 77 años ha perdido un paso y no está preparado para el puesto; Sin embargo, en los puntos de conversación que la campaña de Trump envió a los republicanos el lunes, advirtieron que las habilidades de Biden en el debate no deben subestimarse.

Algunos de los partidarios del presidente dicen que siguen confiando en que Trump tiene el tiempo y la habilidad política para superar a Biden en este tramo final.

“El presidente Trump tiene muchas municiones listas para usar que ha estado usando de manera efectiva en la campaña electoral”, dijo Ed Brookover, un estratega republicano que asesoró la campaña de Trump en 2016 antes de ser derrocado durante las elecciones generales. “Resonarán a medida que la gente aprenda más sobre el vicepresidente Biden”.

Pero en privado, muchos republicanos están perplejos de que Trump, quien identificó hábilmente y aprovechó las debilidades de sus rivales en 2016, parece estar todavía buscando las formas más efectivas de definir a Biden en esta última etapa de la campaña. Algunos advirtieron a la campaña a principios de este verano que corrían el riesgo de desperdiciar las ventajas de la titularidad: los meses y el dinero que un presidente en ejercicio normalmente puede usar para probar mensajes contra un rival antes de la campaña de otoño.

De hecho, los titulares recientes que ganaron segundos mandatos utilizaron efectivamente la primavera y el verano antes de las elecciones, cuando sus eventuales rivales aún estaban terminando las elecciones primarias y apenas comenzaban a prepararse para una elección general, para definir a sus oponentes como votantes antes de que pudieran hacerlo ellos mismos . El presidente George W. Bush aprovechó el tiempo para cimentar la impresión de que el demócrata John Kerry era un flotador. El presidente Barack Obama lanzó un aluvión publicitario en el que el retador republicano Mitt Romney era un adinerado asaltante corporativo fuera de contacto.

“El votante promedio necesita escuchar el mismo mensaje ocho veces para recordarlo, y mucho menos creerlo, y la mayoría de los votantes no pasan sus días consumiendo sus noticias políticas”, dijo Ben LaBolt, ex asistente de campaña de Obama y de la Casa Blanca. “Trump ha lanzado muchos dardos al tablero, pero ninguno ha pegado”.

No es por falta de intentos por parte de Trump.

En Twitter y en eventos de campaña, el presidente ha lanzado durante meses una serie de ataques contra Biden, dirigidos a su larga carrera en Washington y alegando afirmaciones infundadas sobre los lazos comerciales de su hijo Hunter con Ucrania. A medida que se acaba el tiempo, algunos de los ataques de Trump se han vuelto más espurios, incluida la afirmación de que Biden podría estar drogado durante el debate. No hay evidencia que respalde la afirmación de Trump y parece ser un intento de explicar de manera preventiva una sólida actuación de su oponente demócrata.

Hasta ahora, ninguno de los ataques ha tenido la resonancia de las críticas mordaces de Trump a sus rivales primarios republicanos de 2016 y, en última instancia, a Clinton. Golpeó implacablemente a Clinton como una política “corrupta”, calculadora y reservada, ataques que tuvieron resonancia entre algunos votantes al final de la campaña después de que WikiLeaks revelara correos electrónicos pirateados que detallaban el funcionamiento interno de su campaña y el entonces director del FBI, James Comey, reavivó preguntas sobre un servidor de correo electrónico privado que usaba como secretaria de estado.

“Tuvo éxito en hacer que la carrera se centrase más en Hillary Clinton en 2016 que en sí mismo”, dijo Newhouse, el encuestador republicano. “Este año ha sido una lucha lograrlo”.

JB Biunno y Evan Donovan de 8 On Your Side, los reporteros de Nexstar Kellie Meyer y Elizabeth Noreika y el reportero político David Price estarán en vivo en WFLA Now antes y después del debate, que comienza a las 9:00 pm ET del martes. Puede ver la cobertura de nuestro debate a partir de las 8:30 pm ET.

__

Nota del editor: Julie Pace ha cubierto la Casa Blanca y la política para AP desde 2007. Síguela en http://twitter.com/jpaceDC

ÚLTIMAS NOTICIAS: