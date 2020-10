‘Alguien me arrancó el corazón’: la maestra de Polk despedida por Disney, pide apoyo para los miembros del elenco

LAKELAND, Florida (WFLA) – Una maestra de secundaria del condado de Polk se siente mucho menos mágica esta semana después de descubrir que era una de los 28,000 empleados de parques temáticos despedidos por The Walt Disney Co.

“[Tuesday] noche sentí como si alguien me arrancara el corazón y me dijeron ‘Mira lo que tengo’. Eso no se repite ”, dijo Tracey Downey, maestra de historia en Ridge Community High School.

Además de su trabajo como maestra, Downey pasó 25 años haciendo magia en Walt Disney World, comenzando en 1995 en el programa universitario.

“Mi personaje favorito en todo el mundo y mi mejor amiga es el Hada Madrina”, dijo. “Ella ha sido parte de mí desde siempre. Soy quien soy por ella, por Walt Disney, por los amigos que conocí. “

Cortesía de Tracey Downey

Su último día de trabajo en los parques fue el 12 de marzo.

Su último día oficial de empleo es a mediados de diciembre, según la carta que recibió el martes por la noche.

Downey espera volver a conectarse al menos una vez más con el Hada Madrina antes de diciembre.

“La gente va a Disney para disfrutar de la magia. Nosotros éramos la magia. Éramos la razón por la que la gente venía a visitarnos”, dijo.

Downey se siente agradecida de que todavía tenga su trabajo de maestra. Muchos de sus compañeros de reparto ahora están desempleados.

“Son los seres humanos más increíbles que he conocido. Ellos son mi familia. Los miembros del elenco de Disney son algo único en su género. Es muy, muy difícil ”, dijo. “Devolverles o comprar estas cosas o hacer cosas para ayudarles, les da valor”.

“Hay mucha gente realmente capaz y talentosa. Aprendes mucho como miembro del elenco de primera línea”, dijo Sean Faulk.

Faulk, un ex miembro del elenco, trabaja para The DIS , un sitio web de un parque temático de Florida.

El DIS destaca las pequeñas empresas propiedad de empleados del parque temático de Florida central despedidos y sin licencia.

“Joyas que están haciendo ellos mismos”, dijo Faulk. “Tenemos algunos chefs que han sido despedidos que son chefs de clase mundial que han trabajado para Disney durante décadas en este momento. Están abriendo sus propias opciones de comida a domicilio “.

Las hojas de cálculo, con detalles sobre las pequeñas empresas de los miembros del elenco, están disponibles aquí y aquí .

A medida que la gente comienza a hacer compras navideñas, Faulk y otros animan a los visitantes de Disney a retribuir a los miembros del elenco.

Después de todo, proporcionaron toda esa magia durante todos esos años.

“Solo queremos difundirlo y que la gente sepa, los floridanos centrales locales, sobre otras personas en el centro de Florida en su propio patio trasero que tienen negocios con los que usted puede ayudar”, dijo Faulk.

El DIS planea hacer más en las próximas semanas y meses para mostrar los negocios de los miembros del elenco, incluidas las entrevistas en video.

Si usted es un empleado de Disney sin permiso o despedido y es dueño de una pequeña empresa, envíe un correo electrónico a content@disneyinfo.com para participar.

“Habrá una historia dentro de una década, de alguien que dice: ‘Me despidieron de Disney durante COVID y lancé mi imperio fuera de él’. Ese va a ser alguien y queremos promover a quienes van a ser esas personas “, dijo Faulk.

ÚLTIMAS NOTICIAS: