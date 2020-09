Adolescentes acusados de sujetar a una pareja a punta de pistola y robar su cachorro

DENVER ( KDVR ) – Una pareja de Denver está desconsolada después de que le robaron su cachorro de dos meses a punta de pistola mientras caminaban por un parque.

Praveena Dewers y su novio Shawn estaban llevando a su Dachshund Loki en miniatura a caminar el jueves por la noche alrededor de las 6:30 pm en el patio de recreo de Nettie Moore.

Dewers dijo que mientras caminaban por el parque, los jóvenes adolescentes los llamaron desde un automóvil, diciendo lo lindo que era su cachorro y pidiendo tomarse una foto con Loki.

Dewers dijo que los adolescentes luego se fueron con el perro, apuntando con un arma a los dueños y advirtiéndoles que dejen de intentar recuperar a su cachorro.

“De repente, comienza a subir la ventanilla, yo estaba sujetando la correa, pero él también sacó una pistola al mismo tiempo y me dijo ‘simplemente no lo hagas, simplemente no lo hagas”, dijo Dewers. .

Dewers cree que los adolescentes que le apuntaron con un arma y se llevaron a su perro tienen entre 13 y 17 años.

Los Dewers describieron el automóvil como un Saturn VUE 2005 dañado de color negro.

Los dueños de Loki están especialmente preocupados porque aún no tiene sus vacunas y las necesita en las próximas semanas. Loki nació el 3 de julio.

Si ha visto a Loki, comuníquese con el Departamento de Policía de Denver.