Adolescente de Michigan encarcelado por no hacer la tarea

WASHINGTON (AP) - El presidente Donald Trump se niega a comprometerse públicamente a aceptar los resultados de las próximas elecciones a la Casa Blanca, recordando una amenaza similar que hizo semanas antes de la votación de 2016, ya que se burla de las encuestas que lo muestran a la zaga del demócrata Joe Biden. Trump dice que es demasiado pronto para hacer una garantía tan rígida.

"Tengo que ver. Mira ... tengo que ver ", dijo Trump al moderador Chris Wallace durante una amplia entrevista en" Fox News Sunday ". “No, no voy a decir que sí. No voy a decir que no, y tampoco lo hice la última vez ".