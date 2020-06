Adolescente birracial sufre quemaduras en ataque, dice que hombres intentaron prenderle fuego

MADISON, Wisconsin (AP) – Un ataque contra una mujer birracial en Madison estaba siendo investigado el jueves como un crimen de odio luego de que la mujer le dijera a la policía que fue quemada por un líquido más ligero arrojado a ella y encendido por un hombre blanco, a pocas cuadras de violentas protestas en el capitolio estatal.

Althea Bernstein le dijo a la policía que conducía cerca del Capitolio alrededor de la 1 de la madrugada del miércoles y se detuvo en un semáforo en rojo con la ventanilla del lado del conductor bajada. Bernstein, de 18 años, le dijo a la policía que escuchó a alguien gritar un epíteto racial, miró a su alrededor y vio a cuatro hombres blancos.

Le dijo a la policía un líquido rociado en su cara y cuello y le arrojó un encendedor en llamas. Bernstein dijo que se adelantó, apagó las llamas y condujo a su casa, donde su madre la alentó a ir al hospital. Ella fue tratada por quemaduras. El personal del hospital cree que el líquido era un fluido más ligero, dijo la policía.

Una llamada de The Associated Press a la casa de Bernstein fue remitida a Michael Johnson, presidente de los Boys and Girls Clubs del condado de Dane. Johnson emitió una declaración de la familia de Bernstein de que estaban “tristes por lo que le sucedió a Althea y el ataque no provocado en su cuerpo”. En este momento, nuestra familia está pidiendo a todos que respeten nuestra privacidad mientras Althea se está recuperando de las quemaduras en la cara y el cuello “.

El asalto se produjo en medio de una noche de violencia el martes que incluyó el derrumbe de dos estatuas fuera del Capitolio y un ataque contra un senador estatal. Un grupo de 200 a 300 personas protestó por el arresto de un hombre negro después de que gritó a los clientes del restaurante a través de un megáfono mientras llevaba un bate de béisbol.

Alguien también arrojó un cóctel Molotov en un edificio del gobierno e intentó ingresar al Capitolio, solo para ser repelido por el gas pimienta de la policía estacionada en el interior. La violencia llevó al gobernador Tony Evers a activar la Guardia Nacional para proteger las propiedades estatales.

El miércoles por la noche, unas 40 personas se reunieron pacíficamente frente a la cárcel del condado donde estaba recluido el hombre, pidiendo su liberación. Una multitud de unas 100 personas se congregó fuera del Capitolio.

