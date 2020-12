Adiós final: recordando a personas influyentes que murieron en 2020

(AP) – En un año marcado por una devastadora pandemia, el mundo perdió a icónicos defensores de los derechos civiles, grandes atletas y artistas que ayudaron a definir sus géneros.

Muchos de sus nombres ocupan un lugar destacado en la conciencia colectiva: RBG, Kobe, Maradona, Eddie Van Halen, Little Richard, Sean Connery, Alex Trebek, Christo, pero las restricciones pandémicas a menudo limitaron la capacidad del público para lamentar su pérdida en un año que vio morir a más de un millón de personas a causa del coronavirus.

La jueza de la Corte Suprema de los EE. UU., Ruth Bader Ginsburg, conocida como la Notorious RBG por sus muchos admiradores, fue una de las muchas figuras notables que murieron en 2020.

En un tribunal conocido por sus solemnes procedimientos legales, Ginsburg se convirtió en un ícono cultural y de las redes sociales cuya feroz defensa de los derechos de las mujeres le valió un público devoto. Murió en septiembre después de 27 años en el tribunal más alto del país. Haciendo pocas concesiones a la edad y los problemas de salud, mostró una firme resistencia y se convirtió en la líder de los jueces liberales en la corte.

El mundo también se despidió del representante estadounidense John Lewis, un león del movimiento de derechos civiles que murió en julio.

Otras ex figuras políticas que murieron este año incluyen al líder egipcio Hosni Mubarak, el alcalde de Nueva York David Dinkins, la gobernadora de Arizona Jane Hull, el presidente taiwanés Lee Teng-hui, el senador estadounidense Tom Coburn, el negociador palestino Saeb Erekat, el secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar y el director del FBI William S. Sessions.

Algunas de las muertes del año afectaron a gente relativamente joven, dejando a los dolientes con la angustia de una vida que se fue demasiado pronto.

El gran jugador del baloncesto Kobe Bryant murió junto con varios otros en un accidente de helicóptero en enero a los 41 años. Y para sorpresa de los fanáticos, el actor Chadwick Boseman, quien inspiró al público con su interpretación del superhéroe del cómic Black Panther, murió de cáncer en agosto a los 43 años. .

Otros en el mundo de las artes y el entretenimiento que murieron en 2020 incluyen a los actores Olivia de Havilland, Kirk Douglas, Irrfan Khan, Max von Sydow, Diana Rigg, Ian Holm, Rishi Kapoor y Franca Valeri; los músicos Ellis Marsalis Jr., John Prine, Bonnie Pointer, Kenny Rogers, Juliette Greco y Toots Hibbert; los cineastas Nobuhiko Obayashi, Joel Schumacher e Ivan Passer; los autores Mary Higgins Clark y Clive Cussler; Presentadores de televisión Regis Philbin y Jim Lehrer; el mago Roy Horn; y el diseñador de moda Kenzo Takada.

Aquí hay una lista de algunas figuras influyentes que murieron en 2020 (la causa de muerte se cita para los más jóvenes, si está disponible):

___

ENERO

___

David Stern , 77. El abogado amante del baloncesto que llevó a la NBA por todo el mundo durante 30 años como su comisionado con más años de servicio y supervisó su crecimiento hasta convertirse en una potencia mundial. 1 de enero.

Nick Gordon , 30. Fue declarado responsable de la muerte de su expareja, Bobbi Kristina Brown, hija de los cantantes Whitney Houston y Bobby Brown. 1 de enero. Sobredosis de heroína.

Don Larsen , 90. El lanzador oficial que alcanzó las alturas de la gloria del béisbol cuando lanzó un juego perfecto en 1956 con los Yankees de Nueva York por el único juego sin hits en la historia de la Serie Mundial. 1 de enero. Cáncer de esófago.

Neil Peart , 67. El reconocido baterista y letrista de la influyente banda canadiense Rush. 7 de enero.

Elizabeth Wurtzel , 52. Sus contundentes y dolorosas confesiones de sus luchas con la adicción y la depresión en el exitoso “Prozac Nation” la convirtieron en una voz y un objetivo para una generación ansiosa. 7 de enero. Cáncer.

Buck Henry , 89. El coguionista de “The Graduate” que como guionista, actor de personajes, presentador de “Saturday Night Live” y apreciado programa de entrevistas e invitado a fiestas se convirtió en una superestrella cultural de los años 60 y 70. 8 de enero.

Ivan Passer , 86. Un destacado cineasta de la Nueva Ola Checa que con Milos Forman huyó de la Praga controlada por los soviéticos y forjó una célebre carrera en Hollywood. 9 de enero.

Sultan Qaboos bin Said , 79. Fue el monarca gobernante más largo del Medio Oriente que tomó el poder en Omán en un golpe de palacio en 1970 y llevó a su sultanato árabe a la modernidad mientras equilibraba cuidadosamente las relaciones diplomáticas entre los adversarios de Irán y Estados Unidos el 11 de enero.

Jimmy Heath , 93. Un compositor y saxofonista de jazz nominado al Grammy que actuó con grandes como Miles Davis y John Coltrane antes de formar el popular grupo familiar Heath Brothers en la mediana edad. 19 de enero.

Thomas Railsback , 87. Congresista republicano de Illinois que ayudó a redactar artículos de juicio político contra el presidente Richard Nixon en 1974. 20 de enero.

Terry Jones , 77. Miembro fundador de la anárquica compañía Monty Python que fue aclamado por sus colegas como “el comediante renacentista completo” y “un hombre de entusiasmo sin fin”. 21 de enero.

Jim Lehrer , 85. El anfitrión desde hace mucho tiempo del programa nocturno “NewsHour” de la PBS, cuya conducta seria y sobria lo hizo la elección para moderar 11 debates presidenciales entre 1988 y 2012. 23 de enero.

Kobe Bryant , 41. El 18 veces All-Star de la NBA que ganó cinco campeonatos y se convirtió en uno de los mejores jugadores de baloncesto de su generación durante una carrera de 20 años que pasó por completo con Los Angeles Lakers. 26 de enero. Accidente de helicóptero.

John Andretti , 56. Se hizo un hueco en una de las familias de carreras más exitosas del mundo y se convirtió en el primer piloto en intentar el doblete del Memorial Day. 30 de enero.

Mary Higgins Clark , 92. Fue la incansable y reinante “Reina del suspenso” cuyas historias de mujeres superando todos los obstáculos la convirtieron en una de las escritoras más populares del mundo. 31 de enero.

Anne Cox Chambers , 100. Heredera de un periódico, diplomática y filántropa que fue una de las mujeres más ricas de Estados Unidos. 31 de enero.

___

FEBRERO

___

Andy Gill , 64. El guitarrista que proporcionó el sonido chirriante y hirviente que impulsó a la influyente banda británica de punk Gang of Four. 1 de febrero.

Bernard Ebbers , 78. El ex director de WorldCom que fue condenado en uno de los escándalos de contabilidad corporativa más grandes en la historia de Estados Unidos. 2 de febrero.

George Steiner , 90. Se convirtió en uno de los intelectuales públicos más importantes del mundo gracias a su erudición poco común, su perspectiva multilingüe y las lecciones provocadoras que extrajo de sus raíces judías y su escape del Holocausto. 3 de febrero.

Daniel arap Moi , 95. Ex maestro de escuela que se convirtió en el presidente con más años de servicio en Kenia y presidió años de represión y turbulencias económicas alimentadas por una corrupción desenfrenada. 4 de febrero.

Kirk Douglas , 103. El actor intenso y musculoso con la barbilla con hoyuelos que protagonizó “Spartacus”, “Lust for Life” y docenas de otras películas, ayudó a debilitar fatalmente la lista negra contra los presuntos comunistas y reinó durante décadas como un inconformista y patriarca de Hollywood . 5 de febrero.

Beverly Pepper , 97. Una figura de la “Dolce Vita” romana y reconocida escultora estadounidense que hizo de Italia su hogar y el telón de fondo de muchas de sus monumentales creaciones de acero. 5 de febrero.

Roger Kahn, 92. El escritor que tejió memorias y béisbol y conmovió a millones de lectores a través de su relato romántico de los Dodgers de Brooklyn en “The Boys of Summer”. 6 de febrero.

Orson Bean , 91. El ingenioso actor y comediante que animó el programa de juegos “To Tell the Truth” e interpretó a un mercader cascarrabias en “Dr. Quinn, curandera “. 7 de febrero. Atropellado por un automóvil.

Robert Conrad , 84. El actor rudo y polémico que protagonizó la popular serie de televisión de los años 60 “Hawaiian Eye” y “The Wild Wild West”. 8 de febrero.

Mirella Freni , 84. Una soprano italiana cuya inusual elegancia e intensidad se combinó con una voz suntuosa e inteligencia para cautivar al público durante medio siglo. 9 de febrero.

Joseph Shabalala, 78. El fundador del grupo musical sudafricano ganador de varios premios Grammy Ladysmith Black Mambazo. 11 de febrero.

Charles “Chuckie” O’Brien , 86. Socio desde hace mucho tiempo del jefe de los Teamsters, Jimmy Hoffa, quien se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición del líder sindical y luego fue retratado en la película de Martin Scorsese, “El irlandés”. 13 de febrero.

Zoe Caldwell , 86. Cuatro veces ganadora del premio Tony que trajo humanidad a personajes más grandes que la vida, ya sea la loca maestra de escuela Miss Jean Brodie, una estrella de ópera envejecida Maria Callas o la traicionada y asesina Medea. 16 de febrero.

Charles Portis , 86. El novelista era uno de los favoritos entre críticos y escritores por historias de perros peludos como “Norwood” y “Gringos” y una recompensa para Hollywood, cuyo divertido y sangriento western “True Grit” fue un bestseller adaptado dos veces al Oscar. Película (s. 17 de febrero.

Mickey Wright , 85. La gran golfista con un swing magnífico que ganó 13 majors entre sus 82 victorias y le dio a la joven LPGA un impulso crucial. 17 de febrero.

Sy Sperling , 78. El fundador de Hair Club for Men, famoso por los comerciales de televisión en los que proclamaba “No solo soy el presidente de Hair Club, sino también un cliente”. 19 de febrero.

Barbara “B.” Smith , 70. Fue una de las modelos negras más importantes del país que abrió restaurantes, lanzó una exitosa línea de productos para el hogar y escribió libros de cocina. 22 de febrero.

Thich Quang Do , 91. Un monje budista que se convirtió en la cara pública de la disidencia religiosa en Vietnam mientras el gobierno comunista lo mantuvo en prisión o bajo arresto domiciliario durante más de 20 años. 22 de febrero.

Katherine Johnson , 101. Una matemática que calculó las trayectorias de los cohetes y las órbitas de la Tierra para las primeras misiones espaciales de la NASA y luego fue retratada en la exitosa película de 2016 “Figuras ocultas”, sobre las pioneras trabajadoras aeroespaciales negras. 24 de febrero.

Clive Cussler , 88. El escritor de aventuras con ventas millonarias y buscador de emociones en la vida real que entretejió detalles personales y fantasías espectaculares en sus novelas de cambio de página sobre el explorador submarino Dirk Pitt. 24 de febrero.

Hosni Mubarak , 91. El líder egipcio que fue el rostro autocrático de la estabilidad en el Medio Oriente durante casi 30 años antes de ser expulsado del poder en un levantamiento de la Primavera Árabe. 25 de febrero.

___

MARZO

___

Jack Welch , 84. Transformó General Electric Co. en un conglomerado multinacional altamente rentable y aprovechó su legendaria visión para los negocios en una carrera de jubilación como gurú del liderazgo empresarial. 1 de marzo. Insuficiencia renal.

Ernesto Cardenal , 95. El renombrado poeta y clérigo católico romano que se convirtió en símbolo del verso revolucionario en Nicaragua y en toda América Latina, y cuya suspensión del sacerdocio por parte de San Juan Pablo II duró más de tres décadas. Marzo 1.

James Lipton , 93. El presentador de “Inside the Actors Studio” desde hace mucho tiempo. 2 de marzo. Cáncer.

Bobbie Battista, 67. Fue una de las presentadoras originales de CNN Headline News y condujo “TalkBack Live” de CNN. 3 de marzo. Cáncer.

Javier Pérez de Cuéllar , 100. El secretario general de las Naciones Unidas durante dos mandatos que negoció un histórico alto el fuego entre Irán e Irak en 1988 y que en su vida posterior salió de su retiro para ayudar a restablecer la democracia en su tierra natal peruana. 4 de marzo.

Amory Houghton Jr. , 93. Dirigió la empresa de vidrio de su familia en el norte del estado de Nueva York y luego pasó casi dos décadas en el Congreso como republicano con reputación de romper con su partido. 4 de marzo.

Max von Sydow , 90. El actor conocido por el público de la casa de arte a través de su trabajo con el director sueco Ingmar Bergman y más tarde por los espectadores de todo el mundo cuando interpretó al sacerdote en el clásico de terror “El exorcista”. 8 de marzo.

Rev. Darius L. Swann , 95. Su desafío a la noción de escuelas públicas segregadas ayudó a impulsar el uso de autobuses para integrar escuelas en todo el país. 8 de marzo.

Charles Wuorinen , 81. Ganador del Premio Pulitzer de Música en 1970 y compositor de las óperas “Brokeback Mountain” y “Haroun and the Sea of Stories”. 11 de marzo. Lesiones sufridas en una caída.

Lyle Waggoner, 84. Usó su buena apariencia para crear un efecto cómico en “The Carol Burnett Show”, se asoció con un superhéroe en “Wonder Woman” y fue la primera página central de la revista Playgirl. Marzo 17.

Kenny Rogers , 81. El baladista ganador de un Grammy que abarcó jazz, folk, country y pop con éxitos como “Lucille”, “Lady” e “Islands in the Stream” y adoptó su personalidad como “The Gambler” en discos y televisión. . 20 de Marzo.

Terrence McNally , 81. Fue uno de los grandes dramaturgos de Estados Unidos cuya prolífica carrera incluyó ganar premios Tony por las obras de teatro “Love! ¡Valor! ¡Compasión!” y “Master Class” y los musicales “Ragtime” y “Kiss of the Spider Woman”. 24 de marzo. Coronavirus.

Manu Dibango , 86. Fusionó los ritmos africanos con el funk para convertirse en uno de los músicos más influyentes de la música dance mundial. 24 de marzo. Coronavirus.

Floyd Cardoz , 59. Compitió en “Top Chef”, ganó “Top Chef Masters” y dirigió restaurantes exitosos tanto en India como en Nueva York. 25 de marzo. Coronavirus.

Fred “Curly” Neal , 77. El mago del regate que entretuvo a millones con los Harlem Globetrotters durante partes de tres décadas. Marzo 26.

Rev. Joseph E. Lowery , 98. Un veterano líder de los derechos civiles que ayudó al Rev. Martin Luther King Jr. a fundar la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur y luchó contra la discriminación racial. 27 de marzo.

Tom Coburn , 72. Un ex senador de Estados Unidos por Oklahoma que se ganó la reputación de un inconformista político conservador cuando criticó las asignaciones y subsidios federales para los ricos. 28 de marzo.

Krzysztof Penderecki , 86. Director de orquesta galardonado y uno de los compositores de música clásica contemporánea más populares del mundo, cuyas obras han aparecido en películas de Hollywood como “The Shining” y “Shutter Island”. 29 de Marzo.

Joe Diffie, 61. Un cantante de country que tuvo una serie de éxitos en la década de 1990 con baladas y sencillos honky-tonk como “Home” y “Pickup Man”. 29 de marzo. Coronavirus.

Bill Withers , 81. Escribió y cantó una serie de canciones conmovedoras en la década de 1970 que han resistido la prueba del tiempo, como “Lean on Me”, “Lovely Day” y “Ain’t No Sunshine”. 30 de marzo.

___

ABRIL

___

Ellis Marsalis Jr. , 85. El pianista de jazz, maestro y patriarca de un clan musical de Nueva Orleans. 1 de abril. Coronavirus.

Adam Schlesinger , 52. Músico y compositor ganador de premios Emmy y Grammy conocido por su trabajo con su banda Fountains of Wayne y en el programa de televisión “Crazy Ex-Girlfriend”. 1 de abril. Coronavirus.

Tom Dempsey , 73. El pateador de la NFL nacido sin dedos en el pie que patea y que anotó un gol de campo de 63 yardas, el récord en ese momento. 4 de abril. Coronavirus.

Honor Blackman , 94. La potente actriz británica que dejó sin aliento a James Bond en “Goldfinger” y que interpretó a Cathy Gale, vestida de cuero y volteadora de judo, en “Los Vengadores”. 5 de abril.

Earl Graves Sr. , 85. Defendió los negocios negros como fundador de la primera revista de propiedad afroamericana que se enfoca en empresarios negros. 6 de abril.

John Prine , 73. El cantautor que exploró los desamores, las indignidades y los absurdos de la vida cotidiana en “Angel from Montgomery”, “Sam Stone”, “Hello in There” y muchas otras canciones. 7 de abril. Coronavirus.

Herbert Stempel , 93. Un chivo expiatorio y denunciante de la televisión temprana cuya confesión de perder deliberadamente en un programa de concursos de la década de 1950 ayudó a impulsar un escándalo nacional y unir su nombre en la historia al concursante ganador Charles Van Doren. 7 de abril.

Linda Tripp , 70. Sus conversaciones grabadas en secreto con la ex becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky proporcionaron evidencia de un romance con el presidente Bill Clinton que llevó a su juicio político. Abril 8.

Mort Drucker , 91. El caricaturista de la revista Mad que durante décadas parodió amorosamente a políticos, celebridades y cultura popular. 9 de abril.

Phyllis Lyon , 95. Una pionera de los derechos de los homosexuales que, con su pareja de toda la vida, fue una de las primeras parejas del mismo sexo en casarse en California cuando se hizo legal hacerlo en 2008. 9 de abril.

Nobuhiko Obayashi , 82. Fue uno de los cineastas más prolíficos de Japón que dedicó sus obras a representar los horrores de la guerra y a cantar el poder eterno de las películas. 10 de abril.

Stirling Moss , 90. Un inglés atrevido y amante de la velocidad, considerado el mejor piloto de Fórmula 1 que nunca ha ganado el campeonato mundial. 12 de Abril.

Brian Dennehy , 81. El corpulento actor que se inició en el cine como un macho pesado y más tarde en su carrera ganó elogios por su trabajo teatral en obras de William Shakespeare, Anton Chekhov, Eugene O’Neill y Arthur Miller. 15 de abril.

Jane Hull , 84. Fue la primera mujer elegida gobernadora de Arizona y parte de los “Fab Five” celebrados como el primer grupo de liderazgo de la rama ejecutiva estatal elegida exclusivamente por mujeres en la nación. 17 de abril.

Paul O’Neill , 84. Exsecretario del Tesoro que rompió con George W. Bush por la política fiscal y luego publicó un libro que criticaba a la administración. 18 de abril.

Irrfan Khan , 54. Un actor veterano en películas de Bollywood y una de las exportaciones más conocidas de India a Hollywood. 29 de abril.

Denis Goldberg , 87. Un activista sudafricano contra el apartheid. 29 de abril.

Rishi Kapoor , 67. Un destacado actor indio que fue descendiente de la familia Kapoor más famosa de Bollywood. 30 de Abril.

___

MAYO

Bobby Lee Verdugo , 69. Uno de los líderes de la huelga de la escuela secundaria del Este de Los Ángeles de 1968 para protestar contra la discriminación y las tasas de deserción entre los estudiantes mexicoamericanos, que desencadenó un movimiento en el suroeste de Estados Unidos. Mayo 1.

Shady Habash , 22. Un cineasta egipcio detenido sin juicio durante más de dos años por hacer un video musical que se burlaba del presidente Abdel Fattah el-Sissi. 2 de mayo. Murió en la cárcel.

Rosalind Elias , 90. Una mezzosoprano estadounidense que creó papeles en un par de estrenos mundiales de Samuel Barber e hizo su debut en Broadway a los 81 años. 3 de mayo.

Don Shula , 90. Ganó la mayor cantidad de juegos de cualquier entrenador de la NFL y llevó a los Miami Dolphins a la única temporada perfecta en la historia de la liga. Mayo 4.

Roy Horn , 75. Era la mitad de Siegfried & Roy, el dúo cuyos extraordinarios trucos de magia asombraron a millones hasta que Horn fue gravemente herido en 2003 por uno de los famosos tigres blancos del acto. 8 de mayo. Coronavirus.

Little Richard , 87. Fue uno de los principales arquitectos del rock ‘n’ roll, cuyo agudo lamento, golpeteo del piano y altísimo copete alteraron irrevocablemente la música popular al introducir el R&B negro en la América blanca. 9 de mayo. Cáncer de hueso.

Betty Wright , 66. La cantante y compositora de soul ganadora de un Grammy cuyos influyentes éxitos de la década de 1970 incluyeron “Clean Up Woman” y “Where is the Love”. 10 de mayo.

Jerry Stiller , 92. Durante décadas, se asoció con su esposa Anne Meara en un querido dúo de comedia y luego alcanzó nuevas alturas en su último año como el nervioso Frank Costanza en la clásica comedia de situación “Seinfeld” y el padre en el sótano -ley sobre “El Rey de Reinas”. 11 de mayo.

Astrid Kirchherr , 81 años. Fue la fotógrafa alemana que tomó algunas de las primeras y más llamativas imágenes de los Beatles y ayudó a dar forma a su estilo visual que marcó tendencia. 12 de mayo.

Phyllis George , 70. La ex Miss América que se convirtió en pionera de la transmisión deportiva en “The NFL Today” de CBS y se desempeñó como la primera dama de Kentucky. 14 de mayo.

Fred Willard , 86. El actor de comedia cuyo estilo de improvisación lo mantuvo relevante durante más de 50 años en películas como “This Is Spinal Tap”, “Best in Show” y “Anchorman”. 15 de Mayo.

Ken Osmond , 76. En la serie de televisión “Leave It to Beaver”, interpretó al sinvergüenza adolescente de dos caras Eddie Haskell, un papel tan memorable que lo dejó encasillado y lo llevó a una segunda carrera como oficial de policía. 18 de mayo.

Saleh Abdullah Kamel , 79. El multimillonario empresario saudí que fundó el conglomerado bancario e inmobiliario Dallah Albaraka Group. 19 de mayo.

Jerry Sloan , 78. El entrenador del Salón de la Fama que estuvo presente durante décadas en Utah y llevó al Jazz a las Finales de la NBA en 1997 y 1998. 22 de mayo.

Eddie Sutton , 84. El entrenador de baloncesto del Salón de la Fama que llevó a tres equipos a la Final Four y fue el primer entrenador en llevar cuatro escuelas al Torneo de la NCAA. 23 de mayo.

Stanley Ho , 98. Un magnate de los casinos cuyo imperio empresarial dominó el enclave portugués de Macao durante décadas. 26 de mayo.

Larry Kramer , 84. El dramaturgo cuya voz y pluma airadas despertaron la conciencia de los espectadores sobre el sida y provocó protestas militantes en los primeros años de la epidemia. 27 de mayo. Neumonía.

Christo , 84. Era conocido por proyectos de arte público masivos y efímeros que a menudo implicaban envolver grandes estructuras en tela. 31 de Mayo.

___

JUNIO

___

Wes Unseld , 74. El centro trabajador del Salón de la Fama que llevó a Washington a su único campeonato de la NBA y fue elegido uno de los 50 mejores jugadores en la historia de la liga. 2 de junio.

Shigeru Yokota , 87. Un activista japonés por el regreso de su hija y más de una docena de personas que fueron secuestradas a Corea del Norte en la década de 1970. 5 de junio.

Bonnie Pointer , 69. Convenció a tres de sus hermanos que cantaban en la iglesia para que formaran Pointer Sisters, que se convertiría en uno de los actos más importantes de las décadas de 1970 y 1980. 8 de junio. Paro cardíaco.

Pierre Nkurunziza , 56. Como presidente de Burundi, su mandato de 15 años estuvo marcado por una violencia política mortal y una retirada histórica de la Corte Penal Internacional. 8 de junio.

William S. Sessions , 90. Ex juez federal designado por el presidente Ronald Reagan para dirigir el FBI y despedido años después por el presidente Bill Clinton. 12 de junio.

Charles Webb , 81. Un inconformista de toda la vida cuya novela debut “The Graduate” fue una sátira inexpresiva de su educación universitaria y antecedentes adinerados adaptada a la película clásica del mismo nombre. Junio 16.

Edén Pastora , 83. Mejor conocido como “Comandante Cero”, fue una de las figuras más volubles y carismáticas de las revueltas revolucionarias de Centroamérica. Junio 16.

Jean Kennedy Smith , 92. Fue la última hermana sobreviviente del presidente John F. Kennedy y quien, como embajadora de Estados Unidos, jugó un papel clave en el proceso de paz en Irlanda del Norte. 17 de junio.

Vera Lynn , 103. La cariñosamente popular “Forces ‘Sweetheart” que dio una serenata a las tropas británicas durante la Segunda Guerra Mundial. 18 de junio.

Ian Holm , 88. Aclamado actor británico cuya larga carrera incluyó papeles en “Chariots of Fire” y “El señor de los anillos”. 19 de junio.

Joel Schumacher , 80. El cineasta ecléctico y descarado que condujo al Brat Pack a la gran pantalla en “St. Elmo’s Fire ”y llevar la franquicia de Batman a su territorio más barroco en“ Batman Forever ”y“ Batman & Robin ”. 22 de junio.

Milton Glaser , 91. El innovador diseñador gráfico que adornó la silueta de Bob Dylan con cabello psicodélico y resumió los sentimientos por su estado natal con “I (HEART) NY”. 26 de junio.

Thomas Edwin Blanton Jr. , 82. Fue el último de tres miembros del Ku Klux Klans convictos en un atentado con bomba en una iglesia de Alabama en 1963 que mató a cuatro niñas negras y fue el ataque más mortal del movimiento de derechos civiles. 26 de junio.

Rudolfo Anaya , 82. Un escritor que ayudó a lanzar el Movimiento de Literatura Chicana de la década de 1970 con su novela “Bless Me, Ultima”, un libro celebrado por los latinos. 28 de junio.

Carl Reiner , 98. El ingenioso y versátil escritor, actor y director que se abrió paso como un “segundo plátano” para Sid Caesar y ascendió al frente de la comedia como creador de “The Dick Van Dyke Show” y hombre heterosexual de Mel Brooks ” Hombre de 2000 años “. 29 de junio.

Johnny Mandel , 94. El compositor, arreglista y músico ganador de un Oscar y un Grammy que trabajó en álbumes de Frank Sinatra, Natalie Cole y muchos otros y cuyos créditos como compositor incluyeron “La sombra de tu sonrisa” y el tema de la película y la televisión. muestre “M (asterisco) A (asterisco) S (asterisco) H”. 29 de junio.

___

JULIO

___

Hugh Downs , 99. El locutor genial y versátil que se convirtió en uno de los rostros más familiares y bienvenidos de la televisión con más de 15.000 horas en noticias, juegos y programas de entrevistas. 1 de julio.

Nick Cordero , 41. Un actor nominado al premio Tony que se especializó en interpretar a tipos duros en Broadway en espectáculos como “Waitress”, “A Bronx Tale” y “Bullets Over Broadway”. 5 de julio. Coronavirus.

Ennio Morricone , 91. El compositor italiano ganador del Oscar que creó el tema del aullido del coyote para el icónico spaghetti western “El bueno, el feo y el malo” y las bandas sonoras de películas de gánsteres de Hollywood como “Los intocables” y “Once Upon A Time In America “. 6 de julio. Complicaciones de la cirugía tras una caída.

Charlie Daniels , 83. Fiddler y apasionado de la música country que tuvo un éxito con “Devil Went Down to Georgia”. 6 de julio. Accidente cerebrovascular.

Mary Kay Letourneau , 58. Maestra que se casó con su ex alumna de sexto grado después de que ella fuera declarada culpable de violarlo en un caso que atrajo los titulares internacionales. 6 de julio. Cáncer.

Naya Rivera , 33. Cantante y actor que interpretó a una animadora gay en la exitosa comedia musical de televisión “Glee”. 8 de julio. Ahogamiento.

Kelly Preston , 57. Interpretó el papel dramático y cómico de actores que van desde Tom Cruise en “Jerry Maguire” hasta Arnold Schwarzenegger en “Twins” y estaba casada con el actor John Travolta. 12 de julio. Cáncer.

Joanna Cole , 75. La autora cuyos libros “Magic School Bus” transportaron a millones de jóvenes a aventuras extraordinarias y educativas. 12 de julio. Fibrosis pulmonar idiopática.

John Lewis , 80. Un ícono del movimiento de derechos civiles cuya sangrienta paliza por parte de la policía estatal de Alabama en 1965 ayudó a galvanizar la oposición a la segregación racial, y que pasó a una larga y celebrada carrera en el Congreso. 17 de julio.

Rev. CT Vivian , 95. Una de las primeras y principales asesoras del Rev. Martin Luther King Jr., quien organizó campañas fundamentales de derechos civiles y pasó décadas abogando por la justicia y la igualdad. 17 de julio.

Regis Philbin , 88. El genial presentador que compartió su vida con los televidentes durante décadas durante un café matutino y se ayudó a sí mismo y a algunos fanáticos a hacerse ricos con el programa de juegos “Quién quiere ser millonario”. 24 de julio.

Peter Green , 73. El diestro guitarrista de blues que lideró la primera encarnación de Fleetwood Mac en una carrera acortada por las drogas psicodélicas y las enfermedades mentales. 25 de julio.

John Saxon , 83. Un actor polifacético con una carrera larga y prolífica que protagonizó con Bruce Lee “Enter the Dragon” y apareció en varias películas de “Nightmare on Elm Street”. 25 de julio. Neumonía.

Olivia de Havilland , 104. La actriz de ojos saltones amada por millones como la santa Melanie Wilkes de “Lo que el viento se llevó”, pero también ganadora del Oscar en dos ocasiones y luchadora fuera de la pantalla que desafió y desencadenó el sistema de contratos de Hollywood. 26 de julio.

Connie Culp , de 57 años. Recibió el primer trasplante parcial de cara en los Estados Unidos el 29 de julio.

Lee Teng-hui , 97. Un ex presidente taiwanés que llevó elecciones directas y otros cambios democráticos a la isla autónoma a pesar de los lanzamientos de misiles y otras feroces protestas de China. 30 de julio.

Herman Cain , 74. Ex candidato presidencial republicano y ex director ejecutivo de una importante cadena de pizzerías que se convirtió en un ferviente partidario del presidente Donald Trump. 30 de julio. Coronavirus.

Alan Parker , 76. Un cineasta exitoso ya veces sorprendente cuya diversa producción incluye “Bugsy Malone”, “Midnight Express” y “Evita”. 31 de Julio.

___

AGOSTO

___

Wilford Brimley , 85. Pasó de ser un acrobático cinematográfico a un actor de carácter indeleble que aportó un encanto brusco y, a veces, amenazante, a una serie de películas que incluían “Cocoon”, “The Natural” y “The Firm”. 1 de agosto.

John Hume , 83. El político visionario que ganó el Premio Nobel de la Paz por diseñar el acuerdo que puso fin a la violencia en su natal Irlanda del Norte. 3 de agosto.

Shirley Ann Grau , 91. Escritora de ficción ganadora del premio Pulitzer cuyas historias y novelas contaban tanto los oscuros secretos como la belleza del sur profundo. 3 de agosto.

Brent Scowcroft , 95. Desempeñó un papel destacado en la política exterior estadounidense como asesor de seguridad nacional de los presidentes Gerald Ford y George HW Bush y fue una voz republicana contra la invasión de Irak en 2003. 6 de agosto.

Rab Adin Steinsaltz , 83. Un prolífico erudito judío que pasó 45 años compilando una traducción monumental e innovadora del Talmud. 7 de agosto.

Franca Valeri , 100. Una actriz elegante, irónica y versátil que fue pionera en los papeles cómicos femeninos en los años de la posguerra en Italia y ayudó a la nación a reírse de sus debilidades. 9 de agosto.

Robert Trump , 71. Hermano menor del presidente Donald Trump, era un hombre de negocios conocido por un equilibrio que parecía casi incompatible con el apellido. 15 de agosto.

Slade Gorton , 92. Un político cerebral del estado de Washington que se desempeñó como líder republicano en el Senado de Estados Unidos antes de ser derrocado por el creciente electorado liberal del área de Seattle en 2000. 19 de agosto.

Gail Sheehy , 83. Periodista, comentarista y socióloga pop cuyos “Passages” más vendidos ayudaron a millones a navegar sus vidas desde la edad adulta temprana hasta la mediana edad y más allá. 24 de agosto. Complicaciones por neumonía.

Lute Olson , 85. El entrenador del Salón de la Fama que convirtió a Arizona en una potencia del baloncesto universitario. 27 de agosto.

Osamu Masuko , 71. Ex director ejecutivo de Mitsubishi Motors que diseñó la alianza del fabricante de automóviles japonés con Nissan. 27 de agosto. Insuficiencia cardíaca.

Chadwick Boseman , 43. Interpretó a los íconos afroamericanos Jackie Robinson y James Brown con una intensidad abrasadora antes de inspirar al público en todo el mundo como la majestuosa Black Panther en la exitosa franquicia de películas de Marvel. 28 de agosto. Cáncer.

John Thompson , 78. El imponente miembro del Salón de la Fama que convirtió a Georgetown en una potencia de “Hoya Paranoia” y se convirtió en el primer entrenador negro en llevar a un equipo al campeonato de baloncesto masculino de la NCAA. 30 de agosto.

Lady Yvonne Sursock Cochrane , 98. Una de las filántropas más destacadas del Líbano y pionera en la defensa de la herencia del país. 31 de agosto. Heridos sufridos por una explosión masiva en Beirut.

Tom Seaver , 75. El lanzador del Salón de la Fama que dirigió una sorprendente transformación de adorables perdedores a Miracle Mets en 1969. 31 de agosto. Complicaciones de la demencia con cuerpos de Lewy y el coronavirus.

___

SEPTIEMBRE

___

Kaing Guek Eav , 77. Conocido como Duc, era el principal carcelero del Khmer Rouge, quien admitió haber supervisado la tortura y los asesinatos de hasta 16.000 camboyanos mientras dirigía la prisión más notoria del régimen. 2 de septiembre.

Diana Rigg , 82. Una destacada actriz británica cuya carrera se extendió desde la icónica serie de espías de la década de 1960 “Los Vengadores” hasta la fantasía gigante “Juego de tronos”. 10 de septiembre.

Toots Hibbert , 77. Uno de los fundadores del reggae y estrellas más queridas que le dio su nombre a la música y luego ayudó a convertirla en un movimiento internacional a través de clásicos como “Pressure Drop”, “Monkey Man” y “Funky Kingston”. 11 de septiembre.

Terence Conran , 88. El diseñador, minorista y restaurador británico que construyó un imperio de muebles en todo el mundo, fundó The Design Museum en Londres y modernizó la vida cotidiana de los británicos. 12 de septiembre.

Florence Howe , 91. Activista, educadora y colaboradora importante de la literatura y la cultura estadounidenses que, como cofundadora de Feminist Press, ayudó a revivir obras tan aclamadas e influyentes como “The Yellow Wall-Paper” de Charlotte Perkins Gilman y Rebecca Harding Davis ” La vida en los molinos de hierro “. 12 de septiembre.

Winston Groom , 77. El escritor cuya novela “Forrest Gump” se convirtió en una película ganadora de seis Oscar en 1994 que se convirtió en un fenómeno de la cultura pop vertiginosa. 17 de septiembre.

Ruth Bader Ginsburg , 87. La jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos desarrolló un seguimiento de culto durante sus más de 27 años en el tribunal, especialmente entre las mujeres jóvenes que apreciaron su defensa feroz y duradera de los derechos de las mujeres. 18 de septiembre.

Rev. Robert Graetz , 92. El único ministro blanco que apoyó el boicot a los autobuses de Montgomery y que se convirtió en blanco de desprecio y bombardeos por hacerlo. 20 de septiembre.

Michael Lonsdale , 89. Un enigmático gigante de la pantalla grande y el teatro en Francia que trabajó con algunos de los mejores directores del mundo en una carrera como actor que se extendió por 60 años. 21 de septiembre.

Ang Rita , 72. Una guía sherpa nepalesa veterana que fue la primera persona en escalar el Monte Everest 10 veces. 21 de septiembre.

Gale Sayers , 77. El corredor deslumbrante y esquivo que ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Americano profesional a pesar de la más breve de las carreras y cuya fama se extendió mucho más allá del campo durante décadas gracias a una amistad con un compañero moribundo de los Chicago Bears. 23 de septiembre.

Juliette Greco , 93. Cantante, actriz, icono cultural y musa francesa de los filósofos existencialistas de la posguerra del país. 23 de septiembre.

Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah , 91. El gobernante de Kuwait que se basó en sus décadas como máximo diplomático de la nación rica en petróleo para impulsar vínculos más estrechos con Irak después de la Guerra del Golfo de 1990 y soluciones a otras crisis regionales. 29 de septiembre.

Helen Reddy , 78. Saltó al estrellato en la década de 1970 con su entusiasta himno feminista “I Am Woman” y grabó una serie de otros éxitos. 29 de septiembre.

Timothy Ray Brown , 54. Hizo historia como “el paciente de Berlín”, la primera persona que se sabe que se curó de la infección por VIH. 29 de septiembre.

Mac Davis , 78. Una estrella de la música country que lanzó su carrera creando los éxitos de Elvis “A Little Less Conversation” e “In the Ghetto”, y cuyos propios éxitos incluyen “Baby Don’t Get Hooked On Me”. 29 de septiembre.

Hermana Ardeth Platte , 84. Monja dominicana y activista antinuclear que pasó tiempo en la cárcel por sus protestas pacíficas. 30 de septiembre.

___

OCTUBRE

___

Bob Gibson , 84. Un miembro del Salón de la Fama del béisbol y el lanzador dominante de los Cardenales de San Luis que ganó un récord de siete aperturas consecutivas en la Serie Mundial y estableció un estándar moderno de excelencia cuando terminó la temporada de 1968 con efectividad de 1.12. 2 de octubre.

Kenzo Takada , 81. El icónico diseñador de moda franco-japonés famoso por sus diseños infundidos en la jungla y su estética de espíritu libre que canalizaba los viajes globales. 4 de octubre. Coronavirus.

Eddie Van Halen , 65. El virtuoso de la guitarra cuya velocidad cegadora, control e innovación impulsó a su banda Van Halen a convertirse en uno de los grupos más grandes del hard rock y se convirtió en el dios del rock. 6 de octubre. Cáncer.

Johnny Nash , 80. Cantante, compositor, actor y productor que pasó de ser un cantante de pop a una estrella del reggae y al creador e intérprete del himno de ventas millonarias “I Can See Clearly Now”. 6 de octubre.

Mohammad Reza Shajarian , 80. Su voz distintiva tembló al ritmo de la música tradicional persa en la radio estatal durante años antes de apoyar a los manifestantes tras las controvertidas elecciones de 2009 en Irán. 8 de octubre.

Whitey Ford , 91. El neoyorquino inteligente de la calle que tuvo el mejor porcentaje de victorias de cualquier lanzador en el siglo XX y ayudó a los Yankees a convertirse en campeones perennes del béisbol en las décadas de 1950 y 1960. 8 de octubre.

Joe Morgan , 77. El segunda base del Salón de la Fama se convirtió en la bujía de los equipos dominantes de Cincinnati a mediados de la década de 1970 y fue dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. 11 de octubre.

Bernard S. Cohen , 86. Ganó un caso histórico que llevó al rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos a las leyes que prohíben el matrimonio interracial y luego pasó a una exitosa carrera política como legislador estatal. 12 de octubre. Complicaciones de la enfermedad de Parkinson.

Mahmoud Yassin , 79. Actor egipcio y pilar de la industria cinematográfica del país durante la segunda mitad del siglo XX. 14 de octubre.

Christopher Pendergast , 71. Un maestro de los suburbios de Nueva York que convirtió el diagnóstico de la enfermedad de Lou Gehrig en una campaña de décadas para crear conciencia y financiar la investigación. 14 de octubre.

Rhonda Fleming , 97. La ardiente pelirroja que apareció con Burt Lancaster, Kirk Douglas, Charlton Heston, Ronald Reagan y otras estrellas de cine de las décadas de 1940 y 1950. 14 de octubre.

Sid Hartman, 100. El columnista deportivo de Minnesota y personalidad de la radio fue un impulsor del equipo local de la vieja escuela que una vez dirigió los Minneapolis Lakers de la NBA y alcanzó casi tanta fama como algunos de los atletas que cubrió. 18 de octubre.

Spencer Davis , 81 años. Guitarrista y director de orquesta británico cuyo grupo de rock homónimo tuvo éxitos en los años 60, incluidos “Gimme Some Lovin ‘” y “I’m a Man”. 19 de octubre.

James Randi , 92. Un mago que más tarde desafió a los dobladores de cucharas, lectores de mentes y curanderos con tanta voracidad que se convirtió en el principal escéptico del país. 20 de octubre.

Lee Kun-Hee , 78. El presidente de Samsung Electronics que transformó al pequeño fabricante de televisores en un gigante mundial de la electrónica de consumo, pero cuyo liderazgo también se vio empañado por condenas por corrupción. 25 de octubre.

Diane di Prima , 86. Poeta, activista y maestra que fue una de las últimas sobrevivientes de los Beats y una de las pocas escritoras del movimiento Beat. 25 de octubre.

Billy Joe Shaver , 81. Un cantautor de country fuera de la ley que escribió canciones como “Honky Tonk Heroes”, “I Been to Georgia on a Fast Train” y “Old Five y Dimers Like Me”. 28 de octubre.

Sean Connery , 90. El carismático actor escocés que alcanzó el estrellato internacional como el suave agente secreto James Bond y luego abandonó el papel para forjarse una carrera ganadora de un Oscar en otros papeles difíciles. 31 de octubre.

___

NOVIEMBRE

___

Robert Fisk , 74. Un veterano periodista británico, fue uno de los corresponsales más conocidos de Oriente Medio que dedicó su carrera a informar sobre la atribulada región y ganó elogios por desafiar las narrativas dominantes. 1 de noviembre.

Tom Metzger , 82. El notorio ex líder del Ku Klux Klan que saltó a la fama en la década de 1980 mientras promovía el separatismo blanco y avivaba la violencia racial. 4 de noviembre. Enfermedad de Parkinson.

Norm Crosby , 93. El manipulador inexpresivo del idioma inglés que prosperó en las décadas de 1960, 1970 y 1980 como comediante de televisión, clubes nocturnos y casinos. 7 de noviembre.

Alex Trebek , 80. Presidió el amado programa de preguntas “Jeopardy!” durante más de 30 años con un encanto elegante y un toque de rigor de maestro de escuela. 8 de noviembre.

Saeb Erekat , 65 años. Veterano negociador de paz y destacado portavoz internacional de los palestinos durante más de tres décadas. 10 de noviembre. Coronavirus.

Príncipe Khalifa bin Salman Al Khalifa , 84. Como príncipe de Bahrein, fue uno de los primeros ministros con más años de servicio en el mundo y dirigió el gobierno de su nación insular durante décadas. 11 de noviembre.

Paul Hornung , 84. El deslumbrante “Golden Boy” de los Green Bay Packers cuya singular habilidad para generar puntos como corredor, receptor, mariscal de campo y pateador ayudó a convertir al equipo en una dinastía de la NFL. 13 de noviembre.

Soumitra Chatterjee , 85. El legendario actor indio con más de 200 películas a su nombre y famoso por su trabajo con el director ganador del Oscar Satyajit Ray. 15 de noviembre. Coronavirus.

Walid al-Moallem , 79. Antiguo ministro de Relaciones Exteriores de Siria, fue un diplomático de carrera que se convirtió en uno de los rostros más prominentes del país ante el mundo exterior durante el levantamiento contra el presidente Bashar Assad. 16 de noviembre.

Jan Morris , 94. El célebre periodista, historiador, viajero mundial y escritor de ficción que en la mediana edad se convirtió en un pionero del movimiento transgénero. 20 de noviembre.

David Dinkins , 93. Rompió barreras como el primer alcalde afroamericano de la ciudad de Nueva York, pero fue condenado a un solo mandato por una tasa de asesinatos vertiginosa, un desempleo obstinado y su mal manejo de un motín en Brooklyn. 23 de noviembre.

Bruce Carver Boynton , 83. Un pionero de los derechos civiles de Alabama que inspiró los emblemáticos “Freedom Rides” de 1961. 23 de noviembre.

Diego Maradona , 60. El gran futbolista argentino que anotó el gol de la “Mano de Dios” en 1986 y llevó a su país al título de la Copa del Mundo de ese año antes de luchar contra el consumo de cocaína y la obesidad. 25 de noviembre.

Dave Prowse , 85. El levantador de pesas británico convertido en actor que era el cuerpo, aunque no la voz, del archivillano Darth Vader en la trilogía original de “Star Wars”. 28 de noviembre.

Eddie Benton-Banai , 89. Ayudó a fundar el Movimiento Indígena Americano en parte en respuesta a la presunta brutalidad policial contra los pueblos indígenas. 30 de noviembre.

___

DICIEMBRE

___

Thomas M. Reavley , 99. Fue el juez federal activo más antiguo que sirvió durante 41 años en la Corte de Apelaciones del 5º Circuito de EE. UU. 1 de diciembre.

Valery Giscard d’Estaing , 94. Fue presidente de Francia de 1974 a 1981 y se convirtió en un campeón de la integración europea. 2 de diciembre.

Rafer Johnson , 86. Ganó el decatlón en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960 y ayudó a someter al asesino de Robert F. Kennedy en 1968. 2 de diciembre.

Alison Lurie , 94. La novelista ganadora del premio Pulitzer cuyos relatos satíricos y cerebrales de amor y academia incluyeron la saga marital “La guerra entre los Tates” y la comedia de estadounidenses en el extranjero “Foreign Affairs”. 3 de diciembre.

David L. Lander , 73. Un actor que interpretó al personaje de Squiggy en la popular comedia de ABC “Laverne & Shirley”. 4 de diciembre.

Tabaré Vázquez , 80. Fue el primer presidente socialista de Uruguay, saliendo de la pobreza para ganar dos mandatos como líder. 6 de diciembre. Cáncer.

Paul Sarbanes , 87. Representó a Maryland durante 30 años en el Senado como líder de la reforma regulatoria financiera y redactó el primer artículo de acusación contra el presidente republicano Richard Nixon durante el escándalo de Watergate como congresista. 6 de diciembre.

Charles “Chuck” Yeager , 97. El as de los pilotos de combate de la Segunda Guerra Mundial y piloto de pruebas por excelencia que en 1947 se convirtió en la primera persona en volar más rápido que el sonido. 7 de diciembre.

Barbara Windsor , 83. Una actriz británica cuya carrera de siete décadas abarcó desde descaradas comedias cinematográficas hasta la telenovela “EastEnders”. 10 de diciembre.

Tommy “Tiny” Lister , 62. Un ex luchador profesional que era conocido por su personaje intimidante Deebo en las películas de “Friday”. 10 de diciembre.