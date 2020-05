Abuela disparada, asesinada mientras intentaba detener la pelea fuera de la tienda de comestibles

WASHINGTON, DC – La policía en Washington está buscando a los sospechosos que mataron a una mujer de 71 años el sábado cerca de una tienda de comestibles.

La familia de la mujer dice que estaba tratando de detener una pelea cuando comenzó el tiroteo.

“¿Quién le dispara en la cabeza a una mujer de 71 años que no tiene nada que ver con todo esto? No tuvimos la oportunidad de decir: ‘Mamá, te amamos’. No tuvimos la oportunidad de decir: “Mamá, nos vemos más tarde”. No tuvimos esa oportunidad. Nos quitaron la vida “, dijo Robert Alston a WJLA.

Robert Alston dice que su madre era querida por su generosidad hacia sus hijos y sus docenas de nietos y bisnietos.

“Hubo días en que mi madre se fue, solo para asegurarme de que teníamos comida en la mesa, ropa en la espalda. Siendo una madre soltera que crece, esa es la mujer que conozco. Esa es mi reina. Ese es mi todo”, dijo. Alston

Él dice que una vez más estaba ayudando a la familia el sábado por la noche.

Saltaron a su nieta dentro de la tienda Giant y las mismas chicas la volvieron a saltar cuando Lucas caminaba con ella.

Lucas estaba sin cabeza, y un hombre cercano resultó herido.

La policía no ha dado una descripción de quién abrió fuego.

“Le preguntamos si tiene un corazón porque sabemos que tiene una abuela, sabemos que tiene una madre, entréguese. Deje que prevalezca la justicia”, dijo Alston.

Alston es pastor de Thankful Baptist Church y acaba de pasar tres domingos predicando en línea sobre el perdón.

“Entonces, te perdono. Te libero. Pero por el bien de la justicia, por favor ve a entregarte”, dijo Alston.

Mientras tanto, la familia Lucas continúa reuniéndose y llorando en su casa de DC.

“Te lo iba a dar directamente. Te lo iba a dar francamente. No iba a cortar ninguna esquina, no iba a esconderse. Pero sabías lo que te estaba diciendo, le dijo porque ella te amaba “, dijo Alston.

La Policía Metropolitana dice que hay una recompensa de $ 25,000 para cualquier persona con información que conduzca a un arresto.

