2 policías de Oklahoma en estado crítico luego de ser baleados

TULSA, Okla. (AP) – La policía en Tulsa, Oklahoma, dice que dos oficiales están en estado crítico después de recibir un disparo.

La oficial Jeanne Pierce dice en un correo electrónico a The Associated Press que la información adicional sobre el tiroteo del lunes por la mañana se divulgaría más tarde y no se proporcionaron detalles de inmediato.

Los nombres de los oficiales y los eventos que llevaron al tiroteo no fueron revelados y no se han anunciado arrestos.

