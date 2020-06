2 muertos, 7 heridos, 5 atropellados por automóviles en tiroteo en una fiesta en la calle de Carolina del Norte

CHARLOTTE, NC (AP) – Dos personas murieron y otras siete resultaron heridas en un tiroteo en la ciudad más grande de Carolina del Norte, dijo la policía, mientras que otras cinco fueron atropelladas por vehículos después.

El tiroteo ocurrió alrededor de la medianoche en una “fiesta improvisada de la cuadra” que fue una continuación de las celebraciones del 15 de junio, dijo el viceprimer jefe de policía de Charlotte-Mecklenburg, Johnny Jennings, a los periodistas el lunes temprano.

La policía que respondió a una llamada sobre un golpe peatonal encontró a cientos de personas en las calles, dijo Jennings. Cuando llegaron los servicios de emergencia, se dispararon varios disparos, dispersando a la multitud. Jennings dijo que había evidencia de múltiples tiradores, pero nadie estaba bajo custodia hasta el lunes por la mañana.

Las cinco personas fueron atropelladas por vehículos mientras huían, dijo Jennings.

Las condiciones de las 12 personas hospitalizadas con lesiones no fueron claras de inmediato.

El tiroteo tuvo lugar en Beatties Ford Road, en el norte de Charlotte, dijo la policía.

Más detalles no estaban disponibles de inmediato. Las llamadas, un mensaje directo y un correo electrónico de The Associated Press a la policía de Charlotte-Mecklenburg no fueron respondidos de inmediato.

Juneteenth, cuyas celebraciones comenzaron el viernes, conmemora cuando los últimos afroamericanos esclavizados supieron que eran libres hace 155 años.

