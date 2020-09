2 ex ballenas beluga cautivas liberadas en un santuario de aguas abiertas

KLETTSVIK BAY, Islandia (WFLA / NBC) – Dos ex ballenas beluga cautivas, llamadas Little Grey y Little White, nadaron por primera vez en su nuevo santuario de aguas abiertas en Islandia.

El jueves pasado, las ballenas exploraron la bahía de la isla por primera vez, monitoreadas cuidadosamente por su equipo de atención como parte de su liberación gradual en su hogar santuario mucho más grande.

La organización benéfica Sea Life Trust, con sede en el Reino Unido, dijo que las ballenas habían progresado mucho desde que se mudaron a sus piscinas junto a la bahía en agosto y se habían estado alimentando y aclimatando bien a los entornos más naturales.

El programa de liberación hará que las ballenas continúen siendo introducidas en la bahía, que tiene un tamaño de alrededor de 8 acres, con una profundidad de hasta 30 pies, mientras que su salud y bienestar se monitorean diariamente.

Las dos ballenas llegaron a Islandia desde China el año pasado y fueron entrenadas por primera vez en una piscina cubierta para adaptarse a su nueva vida en un hábitat más natural.

Los entrenadores les presentaron a las ballenas la diferente flora y fauna que experimentarán en la bahía y las prepararon para usar rocas para exfoliar, además de agregar más grasa para el clima fresco del subártico.

ÚLTIMAS NOTICIAS: