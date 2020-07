Mujeres demandan al ex copropietario de Franklin Manor por presunta agresión sexual y explotación

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Florida (WFLA) – 8 On Your Side ha obtenido una copia de una queja de 21 páginas alegando agresión sexual y explotación por parte del ex copropietario de Franklin Manor, un establecimiento popular en el centro de Tampa que desde entonces ha cerrado como resultado de una publicación controvertida en las redes sociales de ese ex copropietario.

Tres mujeres, identificadas en los documentos judiciales como Jane Doe 1, Jane Doe 2 y Jane Doe 3, presentaron una demanda en el tribunal del condado de Hillsborough. Las tres mujeres viven en Florida.

Lanfranco Pescante y The Nocturnal Group LLC, operador de Franklin Manor, son nombrados como demandados.

De acuerdo con la demanda, “alrededor del 15 de diciembre de 2016, Pescante, en el curso y alcance de su empleo, en apoyo de los intereses comerciales de Franklin Manor, y en las instalaciones de propiedad y operación de Franklin Manor, indujo a Jane Doe 1 a participar en actos sexuales a través de medios coercitivos a cambio de un trato preferencial, incluidas secciones o mesas preferenciales dentro del club nocturno. Las acciones del acusado consisten en contacto sexual intencional, dañino, no deseado y ofensivo sobre su persona “, se lee en la documentación.

Jane Doe 1, dice el papeleo, ha sufrido lesiones psicológicas, físicas y emocionales.

Con respecto a la compañía y el establecimiento, Jane Doe 1 afirma que “los acusados incumplieron sus obligaciones al no proteger a la Demandante, Jane Doe 1, de la coerción sexual y los actos lascivos y lascivos cometidos por su agente, Lanfranco Pescante”, dice la demanda.

La demanda muestra que David Anderson, también copropietario, “debería haber sabido que Pescante no era apto para los deberes gerenciales asignados, no exhibía límites apropiados con las mujeres, tenía la propensión a comportarse de manera inapropiada con mujeres y empleadas, y / o presentó un riesgo de perpetrar un comportamiento coercitivo inapropiado en la Demandante, Jane Doe 1. ”

La documentación dice que Anderson debería haber sabido que Pescante no era apto y una amenaza para las mujeres bajo su supervisión.

Con respecto a Jane Doe 2, la demanda dice: “El 16 de marzo de 2017, Pescante y Jane Doe 2, asistieron juntos a un partido de Tampa Bay Lightning en el Amalie Arena. Durante todo el evento, el Demandado, Pescante, insistió en que la Demandante Jane Doe 2, continúe bebiendo, comprando frecuentemente bebidas alcohólicas y tragos, y coaccionando a la Demandante para ingerirlos a pesar de su renuencia y su creciente discapacidad. Después de que terminó el juego, la Demandante, Jane Doe 2, regresó a regañadientes al departamento del Demandado con la promesa de que tendría un lugar seguro. para dormir y no necesitaría conducir a casa. Mientras estaba dentro del apartamento del acusado, el acusado avanzó para desvestir a la demandante a pesar de sus súplicas diciendo: “¡NO!” e intentando mantener físicamente las piernas cerradas mientras la acusada intentaba coaccionar implacablemente a la demandante, Jane Doe 2 , en quitarse la ropa. En algún momento durante el asalto, la demandante comenzó a sucumbir a los efectos del alcohol en su sistema y perdió el conocimiento. La demandante, Jane Doe 2, se despertó Se desnudó junto al Demandado también desnudo y se dio cuenta de que el Demandado la había violado después de que ella era incapaz de consentir. Demandada, cometió agresión sexual contra Jane Doe 2 consistente en contacto sexual intencional, dañino, no deseado y ofensivo contra su persona “.

Jane Doe 2, explica la demanda, ha sufrido angustia mental como resultado de las acusaciones de agresión sexual.

Jane Doe 3, una empleada de Franklin Manor, afirma que Pescante la obligó a ir a una fiesta con él, o podría causar repercusiones negativas en el trabajo, según la demanda.

“Pescante, en el curso y alcance de su empleo, en apoyo de los intereses comerciales de Franklin Manors, y en las instalaciones de propiedad y operación de Franklin Manor, comenzó su plan para explotar a Jane Doe 3, para participar en actos sexuales por medios coercitivos en intercambio por tratamiento preferencial, utilizando alcohol de las instalaciones de Franklin Manor. Las acciones del acusado consisten en contacto sexual intencional, dañino, no deseado y ofensivo contra su persona “, dice la demanda.

La demanda llama “negligente” a Franklin Manor y su compañía administradora al permitir que ocurran las supuestas acciones.

Las tres mujeres, que optaron por permanecer en el anonimato en la demanda, exigen un juicio con jurado. Están representados por el abogado Joseph G. Alvarez de la firma de abogados Matassini en Tampa.

8 On Your Side informó por primera vez sobre la controvertida publicación en redes sociales de Pescante en junio, donde escribió “simplemente dispararles a todos”, una aparente referencia a los manifestantes en Tampa tras la muerte de George Floyd.

Horas después, Pescante dejó su puesto.

Luego, en un movimiento deslumbrante, el famoso chef Fabio Viviani cortó lazos con todos los restaurantes de Tampa con los que estuvo afiliado luego de los comentarios de Pescante.

8 On Your Side está en el proceso de intentar contactar a Pescante para comentar sobre la demanda.

