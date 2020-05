Mujer disparada y asesinada por la policía después de que el video la muestra atacando al oficial con un cuchillo grande

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TEMPLE TERRACE, Florida (WFLA) – Es un video que impacta a la comunidad de Temple Terrace. Una mujer sentada afuera del ayuntamiento de repente golpeando a un oficial de policía con un cuchillo.

“Era un cuchillo grande. Sobre ese cuchillo grande de carnicero”, explica el jefe Ken Albano del Departamento de Policía de Temple Terrace.

El jefe Albano estaba arriba en su oficina cuando escuchó gritos afuera.

“El oficial repetidamente decía: ‘deja caer el cuchillo, deja caer el cuchillo’ y retrocede. No sé cómo el oficial podría haber hecho otra cosa en ese momento”, dijo Albano.

Estaba a unos minutos de salir cuando escuchó disparos. Cuando salió, la mujer yacía sangrando en el estacionamiento. Fue llevada a un hospital y luego murió.

Los investigadores la identificaron como Heba Momtaz Alazhari, de 21 años.

“Gente muy educada. Levantaban la mano, pero el sol siempre sacaba la basura y esas cosas”, dijo Anesha Saleh, que vive en el mismo complejo de apartamentos que la víctima.

Los vecinos le dicen a 8 On Your Side que se sorprenden al ver a los investigadores de FDLE en un complejo de apartamentos justo al lado del ayuntamiento. En un momento en que la policía está siendo examinada por cada acción, el jefe de policía espera que el video muestre lo que realmente sucedió justo afuera de su oficina.

“Quiero que quede claro que esta fue una situación desafortunada y no provocada, pero que el oficial realmente no tenía otra opción, cuando no se soltó el cuchillo y el asalto continuó sino para defenderse”, dijo Albano.

El apellido de la mujer asesinada a tiros es el mismo que el sospechoso arrestado a principios de esta semana por el FBI por cargos de terrorismo. Ni el jefe ni el FDLE confirmarían o negarían que los dos individuos están relacionados.

