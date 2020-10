Mujer del condado de Hernando recibe un premio de lotería de $1,000 luego de que le dijeran que tendría que perder el dinero

RIDGE MANOR, Fla. (WFLA) – Una mujer del condado de Hernando a quien le dijeron que tendría que perder su premio de lotería de $ 1,000 está encantada de que los funcionarios de la Lotería de la Florida digan que han encontrado su boleto, a pesar de que la información de seguimiento de USPS muestra que nunca fue entregado.

Sue Burgess recurrió a Better Call Behnken después de enterarse de que el Servicio Postal de EE. UU. No pudo entregar su boleto ganador a la sede de la lotería estatal . Como resultado, los funcionarios de la lotería insistieron en que no eran responsables de los errores de la oficina de correos y que Burgess no recibiría su premio porque el boleto no se entregó antes de la fecha límite, de acuerdo con las reglas de la lotería.

El día después de nuestro informe Better Call Behnken, Burgess dice que recibió una llamada de un funcionario de la lotería y le dijeron que habían cambiado de opinión y que, después de todo, recibiría su cheque.

El dinero llegó al día siguiente a través de FedEx e incluía varios artículos oficiales de lotería, como un bolígrafo y una bolsa, para compensar a Burgess.

“Choqué contra una pared de ladrillos y mis ruedas giraban. No pude obtener la información que quería y fue entonces cuando dije ‘Mejor llamar a Behnken’ “, dijo Burgess.” Estoy tan contento de haberlo hecho “.

Esto es lo que salió mal en esta situación:

Burgess ganó el sorteo de Second Chance el 29 de julio. El sitio web de la lotería la incluyó como ganadora y recibió una llamada telefónica para avisarle. Pero debido a que las oficinas de lotería estaban cerradas debido a la pandemia, Burgess envió su boleto por correo certificado a la sede de la lotería en Tallahassee.

Las reglas de la lotería requieren que los ganadores de la segunda oportunidad envíen su boleto dentro de los siete días posteriores a la notificación de que ganaron. La única otra forma en que Burgess podría haber enviado su boleto es a través de un buzón en una oficina de lotería local, pero pensó que el correo certificado sería la opción más segura y rápida para obtener el boleto a Tallahassee.

El paquete nunca apareció, dijeron los funcionarios de la lotería a Burgess, y la información de seguimiento en el sitio web del servicio postal aún muestra que el paquete está en la oficina de correos de Tallahassee y nunca se entregó. Según el sitio web del servicio postal, el paquete ha estado en la oficina de correos de Tallahassee durante seis semanas.

Un funcionario de la lotería le dijo a Better Call Behnken que no saben por qué tomó tanto tiempo encontrar el boleto en sus entregas por correo o por qué la información de seguimiento de la oficina de correos no es correcta.

Burgess está feliz de tener su premio de $ 1,000. Llegó justo a tiempo porque necesita comprar neumáticos nuevos para su coche.

“Si alguien más se encuentra en una situación, llame a esta señora porque va a hacer el trabajo”, dijo Burgess.

