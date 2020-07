Mujer de Tampa que cuestionó a un oficial que sacó su arma durante una parada de tráfico, es acusada de fraude

TAMPA (WFLA) – La mujer que cuestionó por qué un oficial de policía de Tampa le apuntó con un arma durante una parada de tráfico fue arrestada.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas, Joneshia Wilkerson, de 23 años, fue al Hertz.

Rent-a-Car en el aeropuerto de St. Pete Clearwater y alquiló un Nissan Altima negro el 2 de junio.

Los diputados dicen que el vehículo, que debía devolverse el 6 de junio, nunca fue devuelto.

Cuando Hertz intentó contactar a Wilkerson, descubrieron que robaron la tarjeta de crédito que ella usó y presentaron un informe de vehículo robado en la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas el 18 de junio.

Más tarde ese día, los oficiales del Departamento de Policía de Tampa detuvieron el vehículo robado e identificaron al conductor como Wilkerson.

En ese momento, Wilkerson transmitió la parada de tráfico en vivo en Instagram y le dijo a los oficiales de Tampa que tomó prestado el vehículo de un amigo.

Los detectives de Pinellas hablaron con el gerente de Hertz que alquiló el vehículo a Wilkerson y la identificaron en su video de Instagram.

Los investigadores también proporcionaron imágenes de vigilancia en Hertz que mostraban a Wilkerson alquilando el automóvil.

Los detectives descubrieron que la licencia de conducir que Wilkerson usaba pertenecía a un amigo que se le prestó a Wilkerson a cambio de $ 200. El número de teléfono proporcionado en el contrato de alquiler era el mismo número que Wilkerson proporcionó a los oficiales de Tampa que el suyo.

El número de tarjeta de crédito que Wilkerson usó pertenecía a una víctima en Indiana que todavía estaba en posesión de su tarjeta original.

Wilkerson le dijo a 8 On Your Side en junio que tomó prestado el automóvil de un amigo y no sabía que había sido reportado como robado. Ella creía que el oficial no tenía ninguna razón para apuntarle con su arma.

“Sentí que era completamente irracional cómo manejó la situación”, dijo Wilkerson.

“Estos son los tiempos difíciles que están sucediendo en este momento. La gente está tomando su propia versión de los hechos, condensándola en su historia o lo que sea su narración y no está ayudando a las cosas en el clima actual en el que nos encontramos ”, dijo el jefe de policía de Tampa, Brian Dugan.

La amiga de Wilkerson y el pasajero el día que fue detenida se sorprendió al escuchar que había sido arrestada.

“Realmente pensé que alguien más había robado el auto. Pensé que lo estaba pidiendo prestado. No sabía nada de eso”, dijo Zephanesha Dillard.

Ella le dijo a 8 On Your Side que podría haber habido una demanda contra TPD, pero eso puede cambiar desde que arrestaron a Wilkerson.

“Supongo que la demanda terminó y terminó porque el auto resultó ser robado y ella fue quien lo hizo”, dijo Dillard.

“Entonces, ¿estaban planeando demandar TPD? ¿Estaba eso en proceso?”, Preguntó Marco Villarreal de 8 On Your Side.

“Bueno, sí, en el proceso … sí”, respondió Dillard.

Wilkerson ha sido acusado de no devolver un vehículo arrendado y el uso fraudulento de una tarjeta de crédito.

