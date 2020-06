Mujer de Tampa pregunta por qué el oficial sacó su arma durante una parada de tráfico

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA (WFLA) – Joneshia Wilkerson dice que estaba aterrorizada.

Justo antes de las 5 pm del jueves 18 de junio, un oficial de policía de Tampa la detuvo e inmediatamente sacó su arma.

“Sentí que la forma en que lo manejó fue completamente horrible para mí, como ser especialmente una mujer con TEPT, tengo ansiedad y depresión. Tomo medicamentos para eso. Tengo problemas para dormir”, dijo Wilkerson.

Ella comenzó a grabar el incidente con su teléfono celular.

El oficial de policía de Tampa también estaba grabando el incidente con una cámara corporal emitida por el departamento.

El lunes, la policía lanzó el video para contrarrestar una historia publicada por Wilkerson en las redes sociales.

Wilkerson le dice a 8 On Your Side que tomó prestado el automóvil de un amigo y no sabía que había sido reportado como robado. Ella cree que el oficial no tenía ninguna razón para apuntarle con su arma.

“Sentí que era completamente irracional cómo manejó la situación”, dijo Wilkerson.

“Estos son los momentos difíciles que están sucediendo en este momento. La gente está tomando su propia versión de los hechos, condensándolos en su historia o lo que sea su narración y no está ayudando a las cosas en el clima actual en el que estamos”, dijo Tampa Jefe de policía Brian Dugan.

En el video publicado por la policía, se puede escuchar al oficial decirle a Wilkerson que el auto había sido reportado como robado y decirle que se quede donde estaba.

“Corrí la etiqueta, dice que fue robada. Simplemente no te muevas”, dijo el oficial no identificado.

El jefe de policía de Tampa, Dugan, dice que el oficial siguió el procedimiento.

“Todo el tiempo que el oficial permaneció calmado, siguió el protocolo, manteniendo a los ocupantes informados de lo que se esperaba. El oficial puso el arma en la posición que llamamos baja lista, donde no apunta directamente a la persona pero ya está fuera y puede ser fácilmente criados si tienen que defenderse o tomar medidas “, dijo Dugan.

Cuando llegaron otros oficiales, pusieron a Wilkerson esposado hasta que todo se resolvió.

Después de nuestra investigación de esa tarde, la mujer que publicó el video ni siquiera fue arrestada.

Resulta que este era un auto alquilado y la persona que lo alquiló estaba atrasado en entregarlo y la compañía de autos de alquiler lo denunció como robado. No se presentaron cargos.

