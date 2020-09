Mujer de Tampa dice que ha sido amenazada después de una publicación en Facebook sobre máscaras faciales

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA (WFLA) -Damaris Allen dice que comenzó de manera bastante simple cuando hizo un comentario en una página de Facebook de amigos sobre estudiantes que usaban mascarillas en la escuela.

Luego, otra mujer hizo un comentario enojado y Allen dice que rápidamente se salió de control.

“Ella seguía diciendo que se aseguraría de que nunca volviéramos a trabajar, y que todos sabían lo enfermos que éramos y que ella tenía su arsenal listo y que básicamente se desharía de nosotros a cualquier costo”, dijo Allen.

La Asociación de Maestros de Aula del Condado de Hillsborough dice que la misma mujer hizo publicaciones amenazantes en su página de Facebook y finalmente la bloquearon.

“Acusaba a todo el sindicato, a todos los maestros de ser pedófilos”, dijo Stephanie Baxter-Jenkins, directora ejecutiva de la HCTA.

Baxter-Jenkins dice que el lenguaje que usó la mujer es particularmente preocupante.

“Obviamente para los maestros, esa es una acusación particularmente ofensiva y problemática dado que están rodeados de niños todo el tiempo”, dijo Baxter-Jenkins.

La mujer que hizo las acusaciones en línea se identificó como Elena AQ en línea. 8 On Your Side la identificó como Elena Luyo de Tampa.

Cuando fue contactada por un reportero, Luyo negó rotundamente haber hecho amenazas, pero admite que usó un lenguaje fuerte en sus publicaciones de Facebook.

Luyo afirma que todo comenzó cuando varios maestros usaron nombres falsos e invadieron un grupo privado de Facebook del que ella es miembro. El grupo de Facebook se opone al uso de máscaras.

“No hay ninguna ciencia que lo respalde. Ellos representan una sociedad comunista colectiva. Es una representación de China. Quiero decir que las máscaras vienen de China”, dijo Luyo, quien agregó: “Admitieron en su grupo de miembros únicos que se infiltraron en nuestro grupo. como pequeñas comadrejas sucias “.

Allen dice que nunca se unió al grupo de Facebook del que habla Luyo y que se sorprendió de lo enojado que Luyo se dirigió a ella en mensajes privados que envió a través de Facebook.

“Empecé a llamarlos pedo-marxistas. En mi opinión, si te estás infiltrando en un grupo de Facebook en las redes sociales, ¿qué estás haciendo a puerta cerrada, donde ningún otro padre puede ver lo que está pasando?”, Dijo Luyo.

Ella justifica sus publicaciones en Facebook y los mensajes que envió porque Luyo dice que se sintió amenazada por los maestros.

“En ese momento, realmente no me importa cómo llamé, sabes lo que estoy diciendo. Me violaste, violaste a personas que ni siquiera conozco, así que en ese momento podrías ser cualquier cosa, tal vez no un pedo “, dijo Luyo.

También admite que tenía varias publicaciones en su página personal de Facebook sobre un grupo conocido como Qanon.

QAnon es una teoría de la conspiración de extrema derecha que afirma que hay un pedófilo adorador de Satanás que dirige una red mundial de tráfico sexual de niños.

Luyo dice que buscó a algunos de los maestros en línea y solo parecían pedófilos.

“Al mirar los perfiles de estos profesores que se estaban infiltrando en nuestro grupo, parecían muy cuestionables, parecían inquietantes”, dijo Luyo.

Allen y la HCTA dicen que han informado de las amenazas en línea al FBI.

Últimas noticias sobre Coronavirus: