Mujer de Tampa Bay confundida cuando la solicitud de desempleo parece contradecir las órdenes del gobernador

HILLSBOROUGH CO., Fla. (WFLA) – Una mujer de Tampa Bay quiere saber dónde están sus beneficios de desempleo, después de solicitar dos veces con el estado.

Al igual que muchas personas, ella escucha una cosa del Gobernador y ve algo diferente en el sitio web para solicitar beneficios de desempleo. Después de nueve semanas de no trabajar, recurrió a 8 On Your Side para mayor claridad.

“Extraño a los niños”, dijo Debbi Klimon.

Klimon es un maestro sustituto que ama a los niños y le encanta presentarles al Dr. Seuss .

“Se dan cuenta de que las rimas no tienen sentido y no tienen que hacerlo. Se trata de disfrutar el libro”, dijo Klimon.

Pero en lo que respecta a las prestaciones por desempleo, Klimon cree que el estado ha olvidado que “una persona es una persona, por pequeña que sea”.

“Sé que probablemente hay cientos de miles de personas en el condado, y no puedo imaginar cuántos en el estado están pasando por esta lucha”, dijo Klimon.

Klimon ha aplicado dos veces por los beneficios que ella dice que ha enviado cientos de correos electrónicos y llamadas al Departamento de Opportu Económico n idad .

“Literalmente llamé 128 veces seguidas y todavía no podía contactar a una persona”, dijo.

Está confundida al escuchar que el estado ya no solicita contactos laborales semanales, pero luego lo encuentra en su solicitud en línea. Se volvió hacia 8 On Your Side para obtener respuestas.

“Gracias por llamar al Departamento de Oportunidades Económicas de Florida …”, es lo que escucha el reportero de 8 On Your Side, Marco Villarreal, cuando llama al DEO.

En un comunicado del DEO aclararon la solicitud de cinco contactos laborales semanales:

“Al completar la solicitud, se le harán preguntas sobre su capacidad y disponibilidad para buscar trabajo durante las semanas de desempleo que reclama. Si no buscó trabajo debido a la exención, puede seleccionar” no “cuando se le pregunte si buscó trabajo esa semana. Después de seleccionar no, continúe con los siguientes pasos del proceso. Si respondió que no buscó trabajo, no se le pedirá que complete un registro de búsqueda de trabajo. Sin embargo, se le pedirá más preguntas que necesitan ser respondidas para proceder al siguiente paso en el proceso. Las preguntas de ejemplo pueden incluir: ¿por qué no buscó trabajo; no tenía transporte; no tenía cuidado de niños o estaba fuera del área? Si buscó trabajo, se le puede pedir que complete un registro de búsqueda de trabajo “. Departamento de Oportunidades Económicas de Florida

El departamento dice que los solicitantes que tengan preguntas similares deben ir aquí .

Klimon espera que sea aprobada pronto.

“Definitivamente ayuda, así que cuando pasas de eso a nada, tienes facturas que pagar”, dijo Klimon.

