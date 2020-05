Mujer de Tampa Bay con facturas y poca comida en su casa, todavía no recibe su cheque del estímulo económico

BRANDON, Florida (WFLA) – Frustrada y desesperada, una mujer quiere saber dónde está su dinero del estímulo económico. Ella lo necesita para sobrevivir.

Hasta hace unos días, 60 millones de estadounidenses aún no habían recibido sus cheques de estímulo. Una mujer contactó a 8 On Your Side queriendo saber cuándo vendrá, por temor a que sus facturas respaldadas se vencen antes de obtener la ayuda que necesita.

Maria Pritt tiene su propio negocio de limpieza comercial. Las cosas estaban bien. Ella estaba trabajando 60 horas a la semana hasta la pandemia de coronavirus.

“Entonces, de repente, se detuvo. Perdí todo menos unas pocas horas a la semana. Perdí casi el 75-80% de mis ingresos”, dijo Pritt.

Sus suministros se encuentran principalmente sin usar en la cajuela de su automóvil, un automóvil con un préstamo ahora en mora y una pila de billetes montados, sin pagar. Una factura telefónica por $ 700 ahora en su tercer mes.

“Me desperté con eso esta mañana. Tengo facturas dobles. Apenas sobrevivimos. Apenas podemos comer y mi esposo tiene discapacidad, discapacidad de la seguridad social”, dijo Pritt.

Luego se enteró del dinero de estímulo lanzado por el gobierno federal. Para muchos adultos $ 1,200. Eso sería un total de $ 2,400 para su familia, incluido un nieto pequeño.

“Entonces estabas emocionado de recibir esto”, preguntó Marco Villarreal de 8 On Your Side.

“¡Dios sí! Pensé, está bien. Esto me ayudará. Ayudará. Pone comida en la mesa y evita que las facturas se acumulen demasiado”, dijo Pritt.

Ella aún no ha visto ningún dinero. Al llegar a 8 On Your Side después de no recibir respuestas del IRS, descubrimos que los cheques para los destinatarios de SSI no llegarán hasta mediados de mayo.

María espera que no sea demasiado tarde.

“Es muy, muy difícil. Empiezas a mirarte a ti mismo y piensas que fallaste a tu familia porque te forzaron a esta situación, pero aún piensas, qué podría haber hecho de manera diferente”, dijo Pritt.

8 On Your Side descubrió que algunas personas pueden estar esperando meses para recibir su pago de estímulo. Especialmente aquellos que esperan cheques de papel.

