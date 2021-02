Mujer de Tampa abre tienda en Etsy, se vuelve viral con manzanas de caramelo y ‘bombas’ de chocolate caliente

TAMPA, Florida (WFLA) – Una madre de Tampa Bay se está adaptando durante la pandemia de coronavirus, cuidando a su familia y trayendo alegría y dulces a la zona y a todo el país, con sus manzanas de caramelo bellamente elaboradas y bombas de té y chocolate caliente . “

Michele Taylor es una ama de casa con cinco hijos. Es propietaria de la panadería tienda de Etsy conocida como “Cake Dealer Shell”.

Taylor era conductor de Lyft antes de la pandemia. Ella también estaba embarazada cuando comenzó.

Ella le dijo a Daisy Ruth de 8 On Your Side que comenzó su tienda en Etsy aproximadamente dos meses después de la pandemia.

“Mi esposo es remodelador, pintor, y su trabajo prácticamente dejó de existir una vez que ocurrió la pandemia. Tuvimos que pensar en algo”, dijo. “No me estaba yendo realmente bien en el mercado de Facebook, vendiendo mis productos horneados. Así que dije, ‘déjame probar esto de Etsy’. Y desde que lo abrí, fuera de serie. Volviéndome loco “.

Taylor está utilizando las habilidades aprendidas en una etapa temprana de la vida para hacer crecer su negocio. Su abuela horneaba pasteles de boda y dijo que creció horneando en la cocina “todo el tiempo”.

Vende galletas, pasteles y todo tipo de dulces, pero las “bombas” de chocolate caliente y té, que se están volviendo cada vez más populares en las redes sociales como Instagram y TikTok, son productos candentes.

“Las manzanas de caramelo son las más vendidas. La mayoría de mis pedidos se envían a Nueva York. Aparentemente soy tan bueno como Coney Island”, dijo Taylor. “Así que mucha gente, [in] su niñez, creció yendo a Coney Island, comiendo las manzanas dulces en Coney Island y aparentemente ya no existen y me las ordenan. Al parecer, tenemos el mismo sabor que Coney Island lo hizo “.

Taylor mira hacia el futuro con sus productos horneados, manzanas y “bombas”. Es posible que su familia se esté mudando a Pensilvania, pero gracias al poder de Internet, aquellos en todo el país pueden disfrutar de estas delicias de esta madre de Tampa.

“Tratando de lograrlo. Tratando de lograrlo en este mundo. Tratando de vivir el sueño americano”, dijo Taylor.

Puedes encontrar Cake Dealer Shell en Etsy , así como ver sus golosinas en Instagram .