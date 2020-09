AKRON, Ohio ( WJW ) – Una madre de Ohio está pidiendo ayuda para encontrar a una mujer que oró con ella después de que colapsó el domingo en Akron .

“Había salido a caminar por un sendero mientras mi hijo estaba en un evento y terminé siendo picado por varias abejas”, dijo Sarah Rintamaki.

Dijo que se subió a su automóvil y se dirigió a una tienda de conveniencia Circle K cercana para comprar medicamentos para la alergia.

“Soy de Westlake, así que realmente no conocía el área ni conocía a nadie allí”, dijo Rintamaki.

Una vez dentro de la tienda, se derrumbó.

“Podía escuchar cuando comenzaba a despertarme y escuché a una mujer que me decía que me quitara la máscara para poder respirar”, dijo Rintamaki. “Estaba tan asustado, y quiero decir, no podía respirar. Realmente pensé que iba a morir en el suelo de ese Círculo K “.

Los empleados llamaron al 911 y Rintamaki comenzó a orar en voz alta.



“Ella fue tan amable”, dijo Rintamaki. “Ella dijo: ‘Solo respira y oraré por ti’. Entonces ella estaba sosteniendo mi mano, y seguí mirando esos hermosos ojos marrones. Ella es verdaderamente un ángel “.

Unos minutos más tarde, llegaron los bomberos de Akron y la llevaron al hospital.

Después de un par de horas en la sala de emergencias, pudo irse con su familia.

Ahora espera encontrar a la mujer que le ofreció consuelo y compasión.

“Realmente quiero agradecerle”, dijo Rintamaki. “Ella seguía llamando a Jesús y realmente la necesitaba en ese momento. Todos han estado bromeando diciendo que esto fue otra cosa horrible de 2020, pero me siento bendecido porque no podría haber llegado a mi auto. No puedo creer que conduje, pero llegué a ese Círculo K, a estos extraños que no me conocían y me cuidaban “.