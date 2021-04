Mujer de Florida que tosió sobre un paciente con cáncer recibe 30 días de cárcel

JACKSONVILLE, Fla. (AP) – Una mujer de Florida cuya imagen se volvió viral cuando tosió a un cliente en una tienda Pier 1 el año pasado en medio de la pandemia de coronavirus fue sentenciada a 30 días de cárcel.

Un juez en Jacksonville también ordenó el jueves a Debra Hunter pagar una multa de $ 500, cumplir seis meses de libertad condicional y participar en una evaluación de salud mental junto con el manejo de la ira, dijo David Chapman, director de comunicaciones de la oficina del fiscal estatal en Jacksonville, en un correo electrónico. También se le ordenó cubrir los costos de la prueba COVID-19 de la víctima.

Hunter recibió crédito por un día que ya estuvo en la cárcel. Fue arrestada en junio pasado después de que se la grabara tosiendo deliberadamente sobre el otro cliente durante una discusión con los empleados dentro de la tienda. Según los investigadores, la víctima, Heather Sprague, había comenzado a grabar el acalorado encuentro de Hunter con los empleados. Hunter la vio e hizo un gesto grosero antes de acercarse y decir que tosería sobre ella. Y luego tosió sobre ella, decía una declaración jurada de arresto.

Sprague, quien está siendo tratada por un tumor cerebral, le dijo al juez que pasó días buscando ansiosamente un lugar donde ella y su familia pudieran hacerse la prueba del coronavirus. Las pruebas terminaron siendo negativas, dijo.

El esposo de Hunter le dijo al juez que habían enfrentado numerosas dificultades antes del incidente, incluida la pérdida de todo lo que tenían en un incendio en la casa, informó FirstCoast News.

“Fue como inflar aire en un globo, y finalmente llegó al punto en que ella no pudo soportar más aire”, dijo el esposo de Hunter en la corte. “Y luego finalmente se frotó contra algo y simplemente explotó”.

Hunter le dijo al juez que su familia pagó el precio por sus errores, y agregó que sus hijos continúan perdiendo amigos y que ya no salen en su comunidad.

“Observo cómo mis hijos bajan la cabeza y giran en la dirección opuesta, para que no se los reconozca ni se les acerque”, le dijo al juez. “Y sé exactamente lo que están sintiendo porque yo hago lo mismo”.

Antes de ordenar la cárcel, el juez de la corte del condado de Duval, James Ruth, dijo que le sorprendió el hecho de que el testimonio de Hunter se centrara menos en cómo pudo haber dañado a la víctima y más en cómo sus acciones afectaron a su propia familia.

“Sus hijos no crearon este problema y su esposo no, y ella habló sobre cómo cambió su mundo y estaba recibiendo programas desagradables en Facebook y cosas de esa naturaleza y no pueden ir a su club de campo o donde sea, —Dijo Ruth. “¡Pero todavía no he visto ninguna expresión, o una expresión significativa en su arrepentimiento por el impacto que tuvo en la víctima en este caso!”

Sprague dijo que el encuentro la dejó atónita y temerosa.

“Me preocupaba por la salud y la seguridad de mis hijos y me preguntaba cómo diablos podría aislarlos para protegerlos, en una casa de 12, si hubiera sido infectada intencionalmente”, dijo.

Ella le dijo al juez que cree que debería haber responsabilidad por las acciones de Hunter, por lo que decidió denunciar el incidente.