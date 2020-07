Mujer de Clearwater ayuda a la policía a atrapar a un ladrón de autos acusado

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CLEARWATER, Florida (WFLA) – Mindy May no podía creerlo. Estaba sentada en el sofá de su casa de Clearwater y vio a un hombre al que no conocía entrar en su automóvil. Inmediatamente se enfrentó al ladrón sin camisa.

“Salí corriendo y dije qué demonios estás haciendo?” dijo mayo. “Y él saltó de mi auto”.

May entró en acción corriendo hacia su casa, agarró su teléfono celular y llamó al 911. Mientras hablaba por teléfono con los despachadores, siguió al hombre.

“Corrió por nuestra calle y luego se escondió en un arbusto y luego corrió por McMullen Booth y luego corrió en la mediana de McMullen Booth”, dijo May. “Pasó corriendo Kapok y entró al estacionamiento de Sam Ash Music”.

Mientras estaba en el estacionamiento de la tienda de música, la policía dice que el hombre estaba tratando de subir a los automóviles allí. Creen que estaba buscando objetos para robar o un automóvil para salir del área.

La policía estuvo en escena en unos momentos y arrestó a Walter Hock, de 46 años. Ahora enfrenta tres cargos de robo de automóviles y los detectives están buscando ver si se ajusta a la descripción en otros casos en la ciudad.

Foto de reserva de Walter Hock del arresto de 2017.

El detective de la policía de Clearwater Jason Jones dice que hay un aumento en los casos de robo en la ciudad. Es difícil precisar por qué, pero el departamento ha recurrido a las redes sociales advirtiendo a los residentes que tomen precauciones para que no se conviertan en víctimas.

“Están dejando elementos visibles en el automóvil. No están cerrando sus puertas y se lo están facilitando”, dijo Jones. “Pasar y ver qué hay en sus autos”.

May dice que está aliviada de que el hombre que intentó irrumpir en su automóvil ahora está tras las rejas, pero toda la prueba la hace sentir incómoda.

“Después de que todo terminó y la policía se fue, fue como el hombre, tenía a alguien en mi auto y no era alguien que conociera”, dijo May. “Y tuve que limpiar todas las huellas digitales de mi auto. Una vez que todo estuvo dicho y hecho, definitivamente me sentí violado”.

