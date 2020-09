Mujer de 80 años salta en paracaídas para celebrar su cumpleaños

CULLMAN, Ala. ( WIAT ) – Es una mujer que dice vivir sin una lista de deseos . Pero para celebrar su 80 cumpleaños, Sue Westerfield logró un elemento básico de la lista de deseos.

Una de sus hijas, Debbie, le compró un boleto para saltar de un avión a miles de pies sobre el suelo.

La idea surgió a partir de los domingos que su familia pasó en el Aeropuerto Regional Cullman, donde volaría su hijo piloto, John.

“Comíamos los domingos por la tarde y nos sentábamos a verlos saltar”, dijo Westerfield. “Yo dije: ‘Eso parece divertido. Quizás en algún momento lo haga ‘”.

Westerfield y su instructor se preparan para saltar.

(Cortesía: Skydive Alabama)

Luego lo pensó mejor.

“Dije, ‘Ahh, no voy a hacer nada como eso’”, recordó Westerfield.

Pero fue demasiado tarde. La hija Debbie ya había comprado el regalo.

“ [St. Paul’s Lutheran Church] tuvo una subasta, y uno de los artículos era un paquete de Skydive “, dijo Westerfield.” Mi hija estaba sentada detrás de mí y no lo sabía y compró el paquete “.

Aunque el regalo pudo haberla tomado desprevenida, cuando llegó el momento, no dudó.

“Creo que confío en mi instructor y que todo va a estar bien”, dijo Westerfield. “La gente lo hace todo el tiempo”.

El sábado pasado, Westerfield llegó al aeropuerto, firmó sus exenciones para Skydive Alabama , se puso el mono y el paracaídas y se preparó para el despegue.

Westerfield y su instructor en caída libre.

(Cortesía: Skydive Alabama)

En el suelo, una de sus hijas, Patti Strickland, estaba más nerviosa que Westerfield.

“Sabía que ella lo haría”, dijo Strickland. “Sabía que quería hacerlo. Y honestamente, de camino aquí el sábado, pensé que iba a vomitar “.

Pero a diferencia de Strickland, Westerfield dijo que no tenía tiempo para sentirse nerviosa o con náuseas.

“Todavía estaba tratando de ponerme en posición y estoy fuera”, dijo Westerfield. “Y sucedió tan rápido, por lo que estoy muy agradecido”.

El instructor de tándem de Skydive Alabama, Michael Barnett, dijo que los procedimientos de seguridad estaban firmemente establecidos para el salto de cumpleaños de Westerfield.

Cortesía: Skydive Alabama

“Trabajamos en estrecha colaboración con la FAA para asegurarnos de que estamos siguiendo todas las regulaciones”, dijo Barnett. “Muchas veces, estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que estamos haciendo todo de la manera más segura posible y para asegurarnos de que estamos brindando a nuestros clientes la mejor experiencia posible “.

Westerfield, residente de Cullman, Alabama, desde 1976, dijo que vio y reconoció la mayor parte de la ciudad donde crió a su familia.

“Vi las calles de Cullman, la torre de agua, solo lugares diferentes”, dijo. “ [The instructor] dice: ‘Estamos sobre el aeropuerto’. Y luego miro hacia abajo porque había estado mirando. Y dije: ‘Oh, sí, estamos en el extremo sur del aeropuerto’. “ [The instructor] dijo: ‘La mayoría de la gente no sabe dónde está cuando está en el aeropuerto’. Pero lo hice.”

Después de flotar con seguridad de regreso a su familia, que se había reunido para ver su aventura, le tomó unos segundos volver a ponerse de pie. Luego dijo: “¡Oh, es genial! ¡Es genial!”

Westerfield hace un aterrizaje seguro con su instructor en el Aeropuerto Regional Cullman.

(Cortesía: Skydive Alabama)

Fue un día que los hijos, nietos y bisnietos de Westerfield también recordarán siempre.

“ [My mom] le dijo a mi esposo: ‘No me merezco esto'”, dijo su hija Sherry. “Si alguien se merece esto, es ella, porque siempre lo hace por todos”.

La familia pasó el resto del fin de semana celebrando a la abuela Sue, concluyendo las festividades de su cumpleaños con una fiesta de té para ella y sus amigos.

“Estoy agradecida y bendecida de estar aquí a los 80 [and] realmente poder moverme y desplazarme, divertirme y disfrutar la vida”, dijo la bisabuela. “Estoy muy bendecido”.

Ahora, sus hijos están tratando de decidir cómo encabezar la celebración de este año.

“Se vuelve más divertido y aventurero cada año”, dijeron las hijas Sherry y Patti. “Realmente lo hace”.

Westerfield riendo durante una entrevista. (CBS 42)

