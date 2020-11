Mujer de 62 años queda embarazada con óvulos de su hija quien también está embarazada

WATERLOO, Ill. (NEXSTAR) – Una mujer de 62 años de Illinois se convertirá en una de las mujeres de alta edad del país en dar a luz el próximo año.

Kathy Blattner está esperando una niña en abril gracias a los óvulos donados por su hija, Sarah Utz. Y Utz también está esperando.

Las dos mujeres dicen que es como la segunda entrega de la película “El padre de la novia”, en la que madre e hija estaban embarazadas al mismo tiempo.

Kathy Blattner y su esposo John se conocieron y se casaron cuando ambos tenían 40 años.

Kathy Blattner no podía tener hijos en ese momento porque sus óvulos ya no eran viables a su edad. Recibió óvulos de donante de un primo que se combinaron con el esperma de su esposo. A través de la fertilización in vitro, quedó embarazada y tuvo un hijo hace 12 años.

Más tarde, los Blattner decidieron que querían más hijos.

Kathy Blattner, que entonces tenía casi 50 años, dijo que ninguno de los especialistas en infertilidad con los que contactó la trataría debido a su edad. Finalmente encontró al Dr. Sherman Silber, quien pensó que estaba en excelente estado de salud física y tenía un sistema de apoyo familiar y los medios económicos y emocionales para cuidar a más niños.

“Las mujeres mayores, en promedio, tienden a tener bebés más seguros e inteligentes”, dijo Silber. “Y eso se debe a que se centran en el bebé en los primeros años de vida, cuando todo sucede”.

Esta vez, Kathy Blattner usó óvulos donados por Utz, su hija de su primer matrimonio. Silber los combinó con el esperma de su esposo, John Blattner, con quien Utz no comparte ADN. Kathy Blattner quedó embarazada a los 60 años y ahora tiene un niño de 2 años.

“Ella lo cargó. Ella es la madre”, dijo Utz. “No siento ninguna conexión genética aparte de que soy una hermana”.

Los Blattner congelaron los embriones restantes en ese momento para su uso posterior. Ahora, a los 62 años, Kathy Blattner está nuevamente embarazada después de descongelar los embriones restantes. Primero estaba embarazada de gemelos, pero perdió el embarazo después de unas semanas.

La Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva cita en sus pautas de ética que las mujeres mayores de 55 años no deben dar a luz. Las pautas dicen que el embarazo es demasiado riesgoso para la madre y el niño. También cita problemas con la longevidad de las madres mayores y la mayor probabilidad de que uno o ambos padres mueran antes de que el niño sea adulto.

Silber argumenta que es injusto que la sociedad mire de manera diferente a las mujeres mayores que quieren tener un bebé y no a los hombres mayores.

“¿Una mujer de 59 o 61 años merece tener un bebé?” Preguntó Silber. “Bueno, nadie pregunta eso acerca de los chicos de 90 años”.