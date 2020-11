Mujer de 25 años hospitalizada con COVID-19 tiene su bebe mientras está intubada

FRESNO, California ( KSEE ) – Ha sido una larga lucha para Gabby Manoz, de 25 años, después de contraer COVID-19 al final de su embarazo.

Gabby dijo que tenía una tos leve y que no se sentía bien, así que decidió no ir a trabajar ese día.

“Pero me quedé en casa y no fui al trabajo y los días siguientes mi mamá me llevó a la Comunidad de Madera”, dijo Gabby.

Más tarde fue trasladada de urgencia al CRMC de Fresno en septiembre debido a un parto de alto riesgo. Fue entonces cuando su batalla se convirtió en una lucha de vida o muerte.

Eyad Almasri de UCSF Fresno dijo que a veces no sabían si Gabby lo lograría.

“La observamos a través del viaje desde estar totalmente fuera de sí hasta estar totalmente enferma”, dijo Almasri. “Francamente, muchas veces pensamos que no lo lograría”.

Almasri dijo que Gabby estaba intubada cuando dio a luz a su bebé en octubre.

Mathew Manoz, el padre de Gabby, dijo que debido a que Gabby estaba intubada y en ECMO, un tipo de soporte vital, se les preguntó a quién salvar.

“Fue en un momento en el que preguntaron a cuál quieres salvar. Y soy como si no quisiera salvar ni quiero que los dos regresen a casa y fue en ese punto casi ”, dijo Manoz.

Manoz dijo que solo la madre de Gabby, Tracy Ornelas, podía verla. Manoz dijo que se sentían atrapados en una montaña rusa emocional que parecía no tener fin.

“Estábamos enojados porque queríamos estar allí, sabes, pero estar allí y mirar las señales que decían que no se te permitía estar allí a menos que fuera un paciente al final de la vida”, dijo Ornelas. “Eso es lo que lo hace más conmovedor es que fuimos de ahí para acá”.

Gabby estuvo en ECMO durante tres semanas y después de lo que algunos médicos llaman un milagro, Gabby comenzó a mejorar.

“Descubrieron que en realidad se está recuperando lentamente sin un trasplante”, dijo Almasri. “Estábamos todos emocionados”.

Tanto Gabby como su hija Madelynn Rose fueron puestas en libertad el martes. Planean tomárselo con calma durante las próximas semanas.