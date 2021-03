Mujer, de 24 años, acusada de traficar menores en un hotel de San Petersburgo

TALLAHASSEE, Fla. (WFLA) - Se ha formado un nuevo grupo político en Florida "dedicado exclusivamente a enfrentarse a Ron DeSantis" y asegurarse de que no gane la reelección.

'Ron Be Gone' es un grupo político 527 encabezado por las ex congresistas Debbie Mucarsel-Powell, el vicealcalde de Coral Springs Josh Simmons, la ex representante estatal Cindy Polo y los veteranos estrategas políticos de Florida Brice Barnes, Joshua Karp y Lindsay Pollard.