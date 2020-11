Mujer da a luz a gemelos en coma COVID-19

Birmingham, Reino Unido (NBC) – Una mujer que dio a luz a gemelos mientras estaba en coma inducido por COVID-19 dijo que no podía creer que sus bebés estuvieran vivos cuando se despertó después de casi un mes.

Perpetual Uke, consultora del hospital de la ciudad de Birmingham, tenía 24 semanas de embarazo cuando la llevaron al hospital por COVID-19.

De ahí la llevaron a una unidad de cuidados intensivos y dice que fue lo último que pudo recordar.

Cuando se despertó y se dio cuenta de que ya no estaba embarazada y pensó que sus bebés habían muerto.

Uke no podía creerle al personal del hospital cuando le dijeron que había dado a luz a los gemelos por cesárea y que estaban en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

Ahora se emociona cuando mira a sus gemelos y ve que los tres sobrevivieron.

“Pensé eso, e incluso cuando me desperté, cuando me decían que sus gemelos estaban allí, que estaban en la UCIN, la unidad de cuidados intensivos neonatales, pensé que estaban diciendo todas esas cosas para calmarme. No lo hice ”. No les creo. Nunca les creí. Dije, ¿cuál es la sensación de estar vivo? Es mejor que yo también muera y me una a ellos. A veces, cuando los miro, me pongo a llorar porque nunca supe que lo lograrían. Es asombroso lo que la ciencia médica profesional puede ofrecer “, dijo Uke.