Mujer con una sola oreja obtiene millones de visitas en Tik Tok por divertidos videos de máscaras

ST. JOSEPH, Missouri ( WDAF ) – Usar máscaras se ha convertido en una forma de vida, pero imagina lo que es para las personas que no tienen una oreja.

Rhys Yarbrough, de veinte años, nunca esperó que sus videos, explicando cómo hacer precisamente eso, se volvieran virales.

“Estoy un poco en shock de que millones de personas sepan quién soy”, dijo.

Yarbrough nació con un defecto congénito craneofacial llamado síndrome de Goldenhar. Lleva una prótesis de oreja desde los 12 años.

“Me han sometido a muchas cirugías de reconstrucción para que me vea como soy hoy, pero básicamente el lado derecho de mi cara no se formó correctamente”, explicó.

La semana pasada, se estaba desplazando por Tik Tok, una popular aplicación de redes sociales, cuando un video la inspiró a publicar su propio video reflexionando sobre cómo se usa una máscara cuando solo tiene una oreja. Los usuarios publicaron comentarios sugiriendo un Pop Socket o una barra de comandos.

Mientras se divertía un poco por su propia cuenta, Yarbrough los probó.

“Lo filmé todo en dos minutos y conduje a casa, y cuando volví a casa, tenía como 30.000 vistas”, dijo.

Hasta el miércoles por la noche, los cuatro videos de su página en conjunto habían sido vistos más de 60 millones de veces.

“He recibido cientos de comentarios de personas como, ‘Oye, nunca he visto a nadie que se parezca a mí y, como, esto es realmente genial, y realmente me has ayudado a sentirme normal hoy’, y eso significa un mucho para mí ”, dijo.

Yarbrough, quien estudia ciencias políticas en Missouri Western State, dijo que es frustrante que el uso de máscaras se haya politizado.

“No creo que eso sea realmente apropiado en el momento en que vivimos ahora porque las máscaras salvan vidas, ayudan a proteger a las personas que amamos”, dijo.

De acuerdo o no, quiere que los videos muestren que está bien reírse de uno mismo a veces.

“Creo que es importante hacer algo como una condición médica, algo que enfrentas en la vida que no es tan divertido, y creo que también crea conciencia”, dijo.

Yarbrough dijo que el Pop Socket y las tiras de comando no eran tan cómodas como su prótesis, que está ajustada. Añadió que usar una máscara alrededor de la oreja puede crear tensión, por lo que, en cambio, generalmente usa una máscara que rodea su cabeza.

