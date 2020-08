Mujer Colombiana deja su huella en el planeta Marte

TAMPA, Fla. (Tampa Hoy) — Una Colombiana está rompiendo barreras no solo en Los Estados Unidos, pero también en el planeta Marte.

“Para mí siempre fue un sueño trabajar para NASA y ahora que me pongo a pensar lo que he hecho no me lo creo, “dice Diana Trujillo, ingeniera de NASA.

A los 17 años, Trujillo espacio las calles violentas de Cali, Colombia en rumbo a Los Estados Unidos con solo $300 en su bolsillo. Para recibir una educación en ingeniería de la Universidad de Florida, ella trabajo varios oficios incluyendo limpiando casas.”

“Eso no es algo nuevo para nosotros los Latinos,” dice Trujillo, riéndose.

Con el poco Ingles que podía, logro ser parte de la NASA en el 2008. Y este año ayudo a diseñar el brazo robótico del Rover Perseverancia que va en rumbo a Marte.

“Tratar de responded la pregunta más importante de humanidad que es ‘Estamos solos en el universo o no?’ es algo que yo no puedo creerlo,” nos dice.

Perseverancia no tan solo es el nombre de la misión, si no también lo que ayudo a lanzarla tan alto en el mundo de ciencias.

“perseverancia porque muchas veces nos cierran la puerta porque por que de pronto tengo acento o de pronto no me veo como una persona espera que un científico o una ingeniera se vea, pero eso no me paro y seguí persistiendo, encontrando mi camino y aquí estoy,” ella dice.

Trujillo quiere cambiar como vemos el papel de la mujer, específicamente, el de la mujer Latina. Por eso estableció una fundación con su esposo para ayudar a la juventud lograr sus metas.

“Vas a empezar a darte cuenta que si hay bastantes y eso es normal no especial,” dice Trujillo.

Su historia sirve para inspirarnos a cumplir nuestros sueños en esta tierra y en el sistema solar.

“Si yo puedo hacer lo que estoy haciendo, nosotros todos podemos hacerlo yo no tengo nada especial la única vaina que yo tenía en la mente es lo que yo quería hacer.”

Ella esta orgullosa de tener un pedasito de su esfuerzo en otro planeta .

