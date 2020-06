Mujer atacada y asesinada por su propio perro mientras lo paseaba

Halifax, Nueva Escocia – Una mujer canadiense fue asesinada a muerte por su propio perro mientras salía a pasear, dijo la Real Policía Montada de Canadá en un comunicado de prensa.

Un corredor adolescente fue la primera persona en encontrar el cuerpo de la mujer no identificada y su perro en una zanja en una zona rural de Nueva Escocia, informa CBC News .

“El perro viene hacia mí y le digo que retroceda, porque no voy a lastimarlo”, recordó Keianna Borden. “Entonces veo a la mujer en la zanja, así que en este punto trato de mantener la calma para que el perro no me ataque”.

Un conductor, Jocelyn Parker, vio a Borden y se detuvo para ayudar.

“Ambos la miramos desde el costado del camino, y sus heridas fueron bastante extensas y era muy evidente que había fallecido”, dijo Parker.

Parker y Borden decidieron llamar al 911, y los oficiales de RCMP de Nueva Escocia llegaron al lugar justo después de las 8 am para encontrar un perro grande cerca del cuerpo de la mujer.

El perro se escapó de los oficiales y la policía emitió una alerta para advertir a los residentes.

El animal fue encontrado muerto una hora y media más tarde después de que corrió hacia la carretera y fue atropellado por un vehículo, dijo la policía.

La policía retuvo la identidad de la víctima el martes a la espera de la notificación familiar.