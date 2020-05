Motociclista pudo haber estado manejando a más de 100 millas por hora en accidente en Bayshore Boulevard

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

TAMPA (WFLA) – 8 On Your Side está aprendiendo nuevos detalles luego de un accidente mortal en Bayshore Boulevard el 4 de abril.

El informe del Fiscal del Estado dice que Justin Winterhalter, de 31 años, iba de 96 a 106 millas por hora antes de chocar contra Hal Flowers que cruzaba la calle.

Ambos hombres fueron asesinados.

Según el fiscal estatal, otros dos motociclistas viajaban con Winterhalter en el momento del accidente. Cuando la luz se puso verde en la intersección de Bayshore y Howard Avenue, Winterhalter se alejó rápidamente de los otros conductores, haciendo un “caballito” en su motocicleta.

Los otros dos motociclistas no estuvieron involucrados y no causaron ni contribuyeron al accidente fatal y no serán acusados.