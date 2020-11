Misteriosos aparatos médicos entregados a personas mayores de Tampa Bay, cargados a Medicare

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA (WFLA) – Los paquetes no deseados están apareciendo en las puertas de los adultos mayores de Tampa Bay y Medicare está recibiendo una factura considerable.

Le sucedió a Irene Silver-Stender, de 90 años. Comenzó hace un año, con una llamada telefónica.

“Dijeron que somos de Medicare”, dijo.

Pero no lo estaban y luego empezaron a aparecer cajas de aparatos médicos que ella no ordenó y no quería.

“Fue la experiencia más frustrante que he tenido en mi vida”, dijo. “Nada de lo que me enviaban me estaba ayudando. Mis muñecas están bien, mis tobillos están bien”.

Ella no esta sola. A Medicare se le están facturando tantos aparatos ortopédicos que las personas mayores nunca pidieron que la Comisión Federal de Comercio advirtiera a los beneficiarios de Medicare que no acepten equipos médicos por correo a menos que sepa que su médico lo ordenó.

Jay Todras, un investigador del Senior Connection Center, dice que las ventas de aparatos médicos son un gran negocio y que los contribuyentes están en última instancia en el apuro.

“Nos han dicho que por los aparatos ortopédicos para la espalda pueden ser varios cientos de dólares y la mayoría, y a Medicare se le pueden facturar varios miles de dólares por aparato”, dijo.

Él recomienda que no le dé su número de identificación de Medicare a nadie y que no esté de acuerdo con ningún aparato ortopédico en el teléfono. Si necesita un aparato ortopédico, consulte a su médico.

Los pacientes como Irene también podrían resultar heridos, dijo.

“Si Medicare paga por esto, podría dañarla en algún momento más adelante, si necesita algo legítimamente”, dijo Todras.

La hija de Irene, Karin Silver, llamó a las empresas que figuran en los recuadros, pero pasó a otras empresas con sede en todo el país … pero un recuadro vino de aquí en Tampa.

Se sintió alentada porque era local, Bay Medical Supply LLC, en Cross Creek Boulevard, así que llamó.

“Recibo una automática robótica, estamos ocupados con la llamada de otros clientes, cada vez que he intentado llamar. Dejé un número de teléfono, toda la información sobre cómo obtener una etiqueta de devolución, y nunca recibes nada a cambio”.

Como eso no funcionó, la reportera investigadora Shannon Behnken visitó la compañía pero solo encontró una recepcionista. Prometió que su jefe la llamaría para solucionar los frenillos no deseados de Irene, pero eso aún no ha sucedido.

Mientras tanto, si tiene un problema similar, infórmelo de inmediato a Medicare. También puede comunicarse con Senior Connection Center, al 1-800-936-5337 y preguntar por el programa Shine.