MIRAR: El gobernador DeSantis da actualización sobre el sistema de desempleo de Florida

TALLAHASSEE, Fla. (WFLA) – El gobernador Ron DeSantis se dirigió al sistema de desempleo del estado en una conferencia de prensa nocturna en Tallahassee el martes con el secretario del Servicio de Administración Jonathan Satter.

Durante su actualización, el gobernador DeSantis dijo que el 97.6 por ciento de los casi 1 millón de solicitantes de desempleo únicos, completos y elegibles han sido pagados.

El gobernador dijo que se hicieron un total de 2,032,397 reclamos. De ellos, 391,321 han sido duplicados, errores incompletos o contenidos. Un total de 172,770 de los 1,641,076 reclamos únicos totales aún están en proceso de verificación.

Eso deja un total de 1,468,306 solicitudes que han sido procesadas. De ellos, 468,663 han sido considerados no elegibles.

Satter, que actualmente supervisa el sistema de desempleo del estado , también estuvo en la conferencia de prensa y respondió a las preguntas de los periodistas después de que el gobernador DeSantis se fue.

Miles de floridanos se han comunicado con 8 On Your Side en los últimos días desde que el gobernador DeSantis hizo un comentario durante una conferencia de prensa preguntando quién seguía esperando los beneficios de desempleo . 8 Por su parte, Victoria Price preparó un formulario de Google para aquellos que querían presentar sus nombres al gobernador como una persona que todavía está esperando. Recibimos más de 4,000 respuestas hasta el lunes por la noche .

El gobernador dijo esto sobre nuestra lista el martes:

