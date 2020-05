MIRA: Netflix lanza el trailer del documental de Michelle Obama 'Becoming'

NUEVA YORK (AP) – En los pasillos detrás del escenario del Capital One Arena de Washington DC, Michelle Obama camina codo a codo con su esposo, Barack Obama. Acaba de terminar la tercera parada en lo que sería una gira de libros de 34 ciudades de tal escala sin precedentes que casi se parecía a una gira de conciertos de Beyoncé.

La cámara de Nadia Hallgren los sigue cuando Michelle Obama, tal vez en busca de consuelo, le pregunta al ex presidente: “¿Parece un espectáculo que te gustaría ver?”

El documental de Hallgren, “Becoming” es, más de lo que hemos visto antes, el Show de Michelle Obama. Captura a la ex primera dama, en entornos tanto públicos como íntimos, navegando por su vida posterior a la Casa Blanca, interactuando con los fanáticos y, en general, fomentando un espíritu de positividad, autoconfianza y esperanza de que pocos junto a su esposo sean capaces de inspirar.

“Mi vida comienza a ser mía de nuevo”, dice en la película. “Hay otro capítulo esperándome allá afuera”.

“Becoming”, que se estrena el miércoles en Netflix, es una extensión de sus memorias más vendidas en 2018 del mismo nombre y una especie de retrato cinematográfico autorizado de Obama. Está producida por Higher Ground Productions, la compañía cinematográfica fundada por Obamas.

Hasta ahora, Higher Ground ha respaldado documentales bien recibidos y de mentalidad social sobre el trabajo estadounidense (la “Fábrica estadounidense”, ganadora del Oscar) y el movimiento por los derechos de los discapacitados (el aclamado ganador de Sundance “Crip Camp: A Disability Revolution” ). Ha sido un comienzo auspicioso y galardonado para Higher Ground, la inmersión más ambiciosa posterior a la Casa Blanca en Hollywood de cualquier ex presidente de los Estados Unidos. Con “Becoming”, la mitad de Higher Ground ahora también se coloca delante de la cámara.

La película, en sí misma, fue un secreto hasta la semana pasada cuando Netflix anunció su próximo estreno. Hallgren solía trabajar con tripulaciones pequeñas o solo. Gran parte de “Becoming” se lleva a cabo en arenas llenas de cámaras o en entornos privados, el asiento trasero de un SUV, la casa de la infancia de Obama, por lo que pocos la habrían visto.

“Creo que si la gente me viera, probablemente se vería muy no oficial”, se ríe Hallgren.

Sin embargo, seguir siendo “clandestino” aún no era fácil. “Mis amigos más cercanos no tenían idea de lo que estaba haciendo”, dice Hallgren. “La gente siempre decía: ‘¿Qué haces?'”

Hallgren es una cineasta documentalista veterana (“Trouble the Water”, “Girl Rising”, “Trapped”) que hace su debut como directora. (También trabajó en CNN Films “We We Rise: la misión de Michelle Obama para educar a las niñas en todo el mundo”). El trabajo, cree Hallgren, lo ganó de su cuerpo de trabajo y, como se obtuvo por primera vez en una reunión de alta presión con Obama, sus similitudes. “Ella es del lado sur. Soy del sur del Bronx ”, dice el cineasta criado en Nueva York.

A diferencia de la serie de entrevistas Hulu, “Hillary”, sobre Hillary Clinton, el enfoque de Hallgren es sobre todo en la pared, mezclando imágenes brillantes en el escenario de las conversaciones de Obama con personas como Oprah Winfrey, Reese Witherspoon y Stephen Colbert con más personal. escenas fuera del escenario. Obama reflexiona sobre sus ocho años en la Casa Blanca y la respuesta a menudo racista que engendraron. “Esperas que la gente esté más lista para nosotros de lo que tal vez estaban”, dice ella.

Obama no analiza las elecciones de 2016 o el ascenso de Donald Trump, excepto por un comentario que lamenta la participación de los votantes afroamericanos. “Ese es mi trauma”, dice ella.

Pero la principal confianza de “Convertirse” no es solo la historia de Obama, sino lo que ella inspira: cómo una historia engendra a otras. Hallgren, basándose en la fotografía de Garry Winogrand, permanece en los rostros de las multitudes de Obama, y en algunos casos se toma un momento para seguir sus vidas. “Becoming” puede ser parte de una película de concierto, pero está casi tan interesado en la audiencia como en el showtopper en el escenario.

“A menudo, cuando la señora Obama estaba en el escenario, yo no era la cámara principal que la filmaba”, dice Hallgren. “Entonces tuve la oportunidad de caminar. Había una energía tan increíble en esas arenas. La emoción que la gente había sentido especial. Pensé: quiero capturar esto “.

El momento de “convertirse” es interesante no solo porque captura un sentido de comunidad antes de que la pandemia obligue a las personas a ser encerradas, sino porque se produce en medio de la campaña presidencial. La revisión de la fecha límite de la película no está sola en el mantenimiento: “Si Michelle Obama no fuera tan inflexible en que no se postula para un cargo público, el nuevo documental de Netflix ‘Becoming’ perfectamente programado seguramente parecería un lanzamiento de campaña”.

Michelle Obama, sin embargo, ha mantenido firmemente que no es una figura política y que nunca antes había respaldado oficialmente a un candidato. (Barack Obama respaldó recientemente a su ex vicepresidente, Joe Biden). Pero muchos han abogado por ella para que desempeñe un papel en las elecciones de 2020 . El comité “Draft Michelle Obama” se lanzó el lunes, instando a Biden a elegirla como su compañera de fórmula.

Michelle Obama declinó ser entrevistada para este artículo, pero emitió un comunicado cuando se anunció “Becoming”.

“Aun cuando ya no podemos reunirnos o alimentarnos de manera segura de la energía de los grupos, incluso si muchos de nosotros vivimos con dolor, soledad y miedo, debemos permanecer abiertos y poder ponernos en el lugar de otras personas. La empatía es nuestra línea de vida aquí. Es lo que nos llevará al otro lado ”, dijo Obama. “Utilicémoslo para redirigir nuestra atención hacia lo que más importa, reconsiderar nuestras prioridades y encontrar formas de rehacer mejor el mundo a imagen de nuestras esperanzas”.

___

Siga al escritor de películas de AP Jake Coyle en Twitter en: http://twitter.com/jakecoyleAP

ÚLTIMAS HISTORIAS: