Miles enfrentan desalojos en Florida a medida que el estado levanta las protecciones

RIDGE MANOR, Fla. (WFLA) - Una mujer del condado de Hernando a quien le dijeron que tendría que perder su premio de lotería de $ 1,000 está encantada de que los funcionarios de la Lotería de la Florida digan que han encontrado su boleto, a pesar de que la información de seguimiento de USPS muestra que nunca fue entregado.

Sue Burgess recurrió a Better Call Behnken después de enterarse de que el Servicio Postal de EE. UU. No pudo entregar su boleto ganador a la sede de la lotería estatal . Como resultado, los funcionarios de la lotería insistieron en que no eran responsables de los errores de la oficina de correos y que Burgess no recibiría su premio porque el boleto no se entregó antes de la fecha límite, de acuerdo con las reglas de la lotería.