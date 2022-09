EL PASO, Texas (Border Report) – Manuel Padilla pasó parte de su día libre con su esposa e hija repartiendo agua, cobijas y barras de granola a los migrantes que se alojaban en tiendas de campaña y en las aceras de Overland Street.

“Vimos las publicaciones de Facebook y nos sentimos mal. Decidimos ir a casa de Sam y comprar algunas cosas. Estamos tratando de devolver todo lo que podamos”, dijo el martes el vendedor de autos de El Paso. A su alrededor, las mujeres cuidaban a los niños inquietos, los hombres enviaban mensajes de texto a sus teléfonos móviles y los voluntarios se detenían en los vehículos para dejar botellas de agua, refrescos y ropa.

La escena se desarrolló el martes en una ciudad en la que la Patrulla Fronteriza de EE.UU. liberó a más de 1,000 inmigrantes en libertad condicional en el centro de la ciudad desde el miércoles pasado. Una tormenta perfecta de aumento de la migración, un centro de procesamiento de la Patrulla Fronteriza tres veces por encima de su capacidad normal, refugios sin fines de lucro hambrientos de camas y voluntarios, y una repentina oleada de llegadas de Venezuela que no son elegibles para la expulsión y han llevado a las liberaciones. Además, muchos venezolanos se quedan en El Paso más tiempo del que quisieran porque no tienen patrocinadores estadounidenses y no tienen dinero para salir.

Los funcionarios de la ciudad están tratando de aliviar la presión sacando a la gente de la ciudad lo antes posible. El lunes, otorgaron a una compañía de autobuses chárter un contrato de $2 millones, y el martes se podía ver al personal de la Oficina de Manejo de Emergencias en Overland Street reclutando inmigrantes para el próximo autobús a la ciudad de Nueva York.

Pero al menos un experto fronterizo cree que se necesitará más, ya que es probable que el corredor de El Paso, Texas-Juárez, México, experimente aún más migración en los próximos meses.

“Absolutamente va a continuar. Va a empeorar antes de mejorar”, dijo Victor M. Manjarrez Jr., director del Centro de Derecho y Comportamiento Humano de la Universidad de Texas en El Paso. “El flujo continúa y cuando no hay consecuencias, cuando hay éxito, vuelves a llamar a casa y la gente comienza a preguntar, ¿cómo replicamos eso?”.

El exjefe de sector de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en El Paso y Tucson, Arizona, dijo que la llegada masiva de venezolanos a una ciudad de Texas donde pocos tienen amigos o familiares no es casual. “Una vez tuvimos una gran oleada de ciudadanos polacos en Naco, Arizona. ¿Por qué Naco? Bueno, eso es lo que ellos (los contrabandistas) estaban anunciando en la televisión en Varsovia: ‘Si quieres ir a los Estados Unidos, la puerta de entrada en este momento es Naco, Arizona’”.

Independientemente de quién esté señalando a los venezolanos a El Paso y por qué eligieron venir ahora, el hecho es que la agitación política y económica en ese país sudamericano justificadamente está expulsando a muchos de su tierra natal, dice otro educador de UTEP.

El enigma venezolano

Más de 1.5 pulgadas de lluvia cayeron en El Paso el lunes por la noche. La escorrentía de agua obligó a muchos de los adultos solteros y familias con niños a lo largo de Overland Street a amontonarse en pequeñas tiendas de campaña o mudarse al lado de la calle con menos charcos de agua.

Luis Javier, un migrante venezolano, dijo que él y sus dos hijos pequeños pudieron capear la tormenta. “Pasamos por lo mismo en Panamá. Llovió durante dos días pero no teníamos carpa”, dijo, y agregó que ha estado viviendo en las calles de El Paso desde que fue liberado de la custodia de inmigración el lunes. “Nos dieron el papel y ahora vamos a dar lo mejor de nosotros en este país”.

Luis Javier habló de dejar su país por los bajos salarios y el favoritismo político. Él cree que no tuvo más remedio que irse, pero si tuviera que hacerlo de nuevo, no habría traído a sus hijos. “Esa selva (en Panamá) es terrible. Sufres hambre, ves gente muriendo a tu alrededor, escuchas de mujeres que fueron violadas. Incluso un joven de 25 años murió de un infarto. Debes estar en forma tanto mental como físicamente para lograrlo”, dijo.

Liliavi, una psicóloga infantil, dijo que soportó un viaje similar para escapar de los bajos salarios. Ya había emigrado de Venezuela a Brasil cuando ella y otros miembros de su familia decidieron ir a Estados Unidos.

“Tienen diferentes tarifas para diferentes nacionalidades. Si eres de Haití o Cuba, pagas una tarifa de transporte, si eres de Venezuela, es una tarifa diferente”, dijo. “La gente que te transporta se aprovecha de las necesidades del migrante en cada país”.

Abel Molina, un taxista de Venezuela, dijo que vino a Estados Unidos porque la escasez de gasolina y el costo de las piezas de su vehículo le imposibilitaban ganarse la vida. Además, los alimentos básicos y los medicamentos son tan caros que los venezolanos deben elegir entre comprar leche y aves, o ropa y zapatos nuevos.

“Mi salario era de $28 al mes. Si necesito una llanta nueva, son $100. ¿Dónde iba a conseguir eso? él dijo. “Tenías colas muy largas en las gasolineras, y cuando te tocaba te decían que se habían quedado sin gasolina. Estamos aquí buscando un futuro mejor y espero reunirme con mi hija en Kansas”.

Anadeli Bencomo, decana de artes liberales de UTEP, oriunda de Venezuela, dijo que es difícil creer cómo las cosas han empeorado en su tierra natal en los últimos años.

Dijo que muchas naciones latinoamericanas ahora requieren visas de los venezolanos, que no todos pueden obtener y que ha reducido la cantidad de vuelos desde la capital, Caracas. Ese es uno de los factores que obliga a los venezolanos a viajar a pie o procurarse un transporte alternativo.

“Hay muchas crisis en Venezuela. No hay una solución única para esa situación. Las clases son en línea porque el gobierno no puede pagar la escuela (gastos), la gente está sin oportunidades y los jóvenes profesionales se están yendo”, dijo. “No sé si volverán porque no hay confianza en el sistema político y económico. No existe una única solución mágica para detener la migración”.

Los migrantes entrevistados el martes dijeron que estaban agradecidos con la administración de Biden por permitirles ingresar al país. También expresaron temores de que se les negara el asilo y fueran enviados de regreso a sus países de origen.

“Tenemos miedo de que nos deporten. Si volvemos a nuestro país, nos van a meter en la cárcel porque siempre están tratando de averiguar quién quiere irse del país. Nos convertiremos en presos políticos”, dijo la migrante Karina Yaosca.