EL PASO, Texas (Informe fronterizo) – Los pies chapotean en el barro, luego una madre y su hijo muestran el signo de la victoria junto a un marcador en la frontera entre Colombia y Panamá.

Una multitud que descansa en la cima de una colina aplaude cuando un joven con una camisa negra lleva de la mano a una mujer de unos 50 años por la empinada pendiente. Los jóvenes hacen bromas mientras se aferran a una cuerda atada a los troncos de los árboles en el borde de un acantilado rocoso donde una caída podría provocar una pierna rota o algo peor.

Esas son imágenes de migrantes venezolanos, que llegaron a El Paso la semana pasada, grabadas con sus teléfonos celulares durante su viaje a través de un tramo de la selva panameña conocido como el Tapón del Darién. La brecha en los últimos años ha sido un obstáculo físico y una barrera psicológica que frena a los sudamericanos que quieren caminar hacia el norte de los Estados Unidos.

El hecho de que más venezolanos ignoren los peligros y opten por tomar este camino significa que es probable que más lo sigan, dice Adam Isacson, director de supervisión de defensa de la Oficina de Washington para América Latina.

“Esto va a pasar por mucho tiempo porque no pueden ser enviados de regreso a Caracas (Venezuela). Ahora que la gente se siente cómoda atravesando este horrible, horrible Tapón del Darién, no sé qué los detendrá”, dijo Isacson. “Este podría ser el comienzo de una gran migración en el otoño”.

Migrantes cruzan el río Acandi en su viaje hacia el norte, cerca de Acandi, Colombia, el miércoles 15 de septiembre de 2021. Los migrantes, en su mayoría haitianos, se dirigen a cruzar el Tapón de Darién desde Colombia a Panamá con el sueño de llegar a EE. UU. (Foto AP /Fernando Vergara)

Los agentes fronterizos de EE.UU. se encontraron en agosto con 25.349 venezolanos en la frontera suroeste, un aumento del 43 por ciento en comparación con los 17.652 encontrados en julio y más de cuatro veces más que los que detuvieron en agosto del año pasado, según muestran datos recientemente publicados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.

Los venezolanos son una de las tres nacionalidades que impulsaron un aumento del 1.8 por ciento en las detenciones mensuales en agosto, junto con los cubanos y los nicaragüenses. El número de mexicanos y residentes del Triángulo Norte de Centroamérica detenidos disminuyó levemente.

Isacson dijo que no se sorprenderá si los encuentros de CBP con venezolanos el próximo mes superan los 30.000. “Venezuela tiene -o tenía- 30 millones de habitantes y se han ido 6,8 millones. Unos 6 millones se fueron a otros lugares de América del Sur -Colombia, Chile, Argentina- y algunos están renunciando a eso”, dijo.

La semana pasada, Border Report entrevistó a varios migrantes venezolanos que acampaban en el centro de El Paso después de ser liberados de la custodia de inmigración. Muchos dijeron que no venían directamente de su tierra natal, sino de países vecinos donde habían encontrado trabajos mejor pagados. Algunos dicen que los salarios en Venezuela cayeron a tan solo $28 por mes incluso cuando el costo de los alimentos y los productos para el hogar se disparó.

Pero en un momento de inflación mundial y con algunos países de América del Sur que ya no ven con buenos ojos a los migrantes, las condiciones están creciendo para que los venezolanos prueben una alternativa.

“En Ecuador, la semana pasada, leímos informes de 600 a 700 venezolanos que salían de la estación de autobuses, y la mayoría se dirigía a Estados Unidos”, dijo Isacson. La mayoría de los venezolanos se dirigían a Del Río, Texas, con la intención de entregarse a las autoridades estadounidenses y pedir asilo, pero los rumores de aguas profundas y ahogamientos en el Río Grande aparentemente los enviaron al oeste a El Paso, dijo.

El Paso no ve un final a la vista para la afluencia de venezolanos

En El Paso, la Oficina de Manejo de Emergencias de la ciudad instaló un centro de procesamiento y transporte en la parte noreste de la ciudad. El condado votó el lunes para establecer su propio Centro de Servicios de Apoyo a Migrantes cerca del Aeropuerto Internacional de El Paso.

“Tomará a adultos solteros que puedan avanzar rápidamente a través del proceso y eso sacará del sistema a alrededor del 35 al 37 por ciento de esa población, lo que nos permitirá enfrentar todas las demás situaciones y desafíos que enfrentamos. tengo”, dijo el juez del condado Ricardo Samaniego.

Dijo que recorrió el centro y está satisfecho de que está lejos de las zonas residenciales y tiene espacio para dar cabida a los autobuses que llegan y salen. Tiene baños y espacio de oficina vacío. Este último podría ser utilizado por organizaciones no gubernamentales para interactuar con migrantes individuales.

El condado contrató a un contratista que brindó servicios a los refugiados afganos el año pasado para operar el centro.

Cuando se le preguntó cuándo espera que dure el aumento histórico de inmigrantes en curso, el juez del condado no sabe nada.

“Cuando la gente dice, ‘¿cuánto tiempo va a durar esto?’ Si tuviera que ser lo más realista posible, no hay final a la vista”, dijo Samaniego. “En este momento, tuvimos 1600 detenciones anoche, creo que 1800 antes y hemos llegado a 2200. Eso llena los centros de detención. (Pero) somos muy buenos para mover personas porque tenían patrocinadores, tenían dinero y pudimos moverlos. Y si estuvieran bajo el Título 42, podríamos moverlos muy rápido a México”.

Pero los venezolanos no están sujetos a la orden de salud pública del Título 42. “El problema de que Venezuela sea un país comunista, no los aceptan. De hecho, los están animando a que se vayan si quieren. Y eso lo hace difícil”.

Venezuela ha estado en una crisis económica y agitación política durante las últimas dos décadas después de la toma del poder por parte del líder populista Hugo Chávez, quien luego fue sucedido por Nicolás Maduro. La pandemia de COVID-19 solo empeoró las cosas, siendo la hiperinflación y los salarios bajos la norma, según los informes.

Samaniego dijo que se ha filtrado la noticia a los venezolanos de que Estados Unidos “tiene que aceptarlos”, y eso está impulsando el aumento a lo largo de la frontera suroeste.

“Vienen con el mismo perfil: muy pocos tienen dinero, la mayoría no tiene patrocinadores. Esta es una anomalía que no habíamos tratado. Por eso nos tomó un tiempo abordarlo hasta el punto de No he liberado a los inmigrantes a las calles en tres días, y eso es un gran logro”, dijo el juez del condado.

El Paso es el cuarto corredor de migrantes más transitado en la frontera suroeste. (Gráfico CBP)

Un total de 258.766 migrantes han cruzado la frontera en el sector de El Paso en lo que va del año fiscal, mientras que otros 13.356 han sido detenidos en los puertos de entrada del área, según muestran los datos de CBP. Eso incluye 29,703 que fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza y 1,995 encontrados en los puertos de entrada solo en agosto.