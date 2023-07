TAMPA, Fla. (WFLA / Tampa Hoy) – Sarah Salvador, de origen dominicano, ha luchado por mantenerse con vida en los últimos 5 años. Hoy nos visitó en WFLA a menos de 72 horas de recibir un transplante de riñón. Ella y su donante no solo están unidas por el pasado y el presente, también tendrán un nuevo vínculo que las acompáñará en el futuro. “Fue el día después, creo que me habían dicho que tengo que empezar la diálisis. Yo la llamé y yo me acuerdo que había salido y yo le dije: Mami, tengo que hacer emergency dialisis. Y ella dijo ¿qué tengo que hacer para darte mi riñón? La primera cosa que me dijo fue eso”, sostuvo Sarah al referirse a su madre.

Sarah y su madre Gina Betances conversando en exclusiva con el equipo de Noticias Tampa Hoy

Entre lágrimas, la joven de 28 años aún no puede creer que esté a horas de recibir un riñón de su propia madre, después de haber luchado con una enfermedad autoinmune llamada nefropatía membranosa, que atacó a sus riñones por 5 años, llevándolos a una etapa terminal. “Todos los días, conectada a una máquina, por 12 horas. Mis riñones solamente funcionaban al 5 por ciento”.

Sarah, quien es madre de un pequeño de 9 años, dice que sus fuerzas se apagaban con cada tratamiento que recibía. “No me imagino haber estado en diálisis haciendo por 12 hora cada día, por una semana más. Es mucho aún pensar en eso”.

Sarah recibiendo tratamiento para la enfermedad crónica que dañó sus riñones

Es una operación delicada, pero el gesto de su madre no solo salvará su vida, también tendrá mejor calidad de vida al eliminar el tiempo de espera por otro donante e incluso duplicará los años de vida útil del órgano recibido. “Mi mamá me dio la vida y me la está dando por la segunda vez. Me está salvando la vida. Está haciendo algo tan precioso por mi”.

La madre de Sarah, Gina Betances, dejó todo en New Jersey para llegar a Tampa en busca de un solo objetivo. “Cuando salgamos de allí, mi hija no va a tener que conectarse a una máquina para vivir”, dijo Gina.

Ya con todo listo para la operación, Gina dice que lo haría tantas veces fuera necesario. “Cualquier sacrificio que yo tenga que hacer para darle vida a mi hija… ya yo viví. Yo lo que quiero es verla a ella bien, a mi no me importa más nada. De verdad, de verdad, yo no pienso en las consecuencias. Estoy en las manos de Dios. Dios se ocupa y se encargará de mi”, afirmó Gina.

Gina nos mostró el brazalete que le habían puesto en el hospital en la mañana del lunes

Por ahora, ambas se preparan para la intervención que no solo salvará a Sarah, también las unirá aún más. “Cuando nosotros ya nos despertemos quiero estar con ella y quiero asegurarme que ella está bien porque no quiero que nada malo le pase a mi mamá. No podré vivir con eso”, dijo Sarah.

La operación está pautada para la mañana de este jueves en el Tampa General Hospital y se estima que la recuperación durará varios meses tanto para Sarah como para Gina.

Si deseas ayudar a esta familia en su largo proceso de recuperación, puedes darle click a este enlace de GoFundMe.